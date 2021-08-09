دوناروما يثير ذعر الجمهور بالتحول لهالاند على وسائل التواصل!

حسابات دوناروما تنشر صورة لهالاند بالخطأ.

إدارة أكثر من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي أمر ليس سهلًا.

آخر تلك الأخطاء كانت للمسؤول عن حساب الإيطالي جيانلويدجي دوناروما بنشره صورة لإرلنج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

ماذا نُشر على حسابات دوناروما؟

الحسابات الرسمية لبطل أوروبا مع إيطاليا، دوناروما، نشرت أمس صورة للنرويجي إرلنج هالاند وكتبت "الموسم انطلق" مع هاشتاج كأس ألمانيا.

الصور أزيلت سريعًا بعد نشرها عقب ملاحظة الجمهور لها.

ويبدو الخطأ غير مقصود من الشركة أو الأفراد التي تدير حسابات حارس باريس سان جيرمان.

ويتشارك اللاعبان في كون وكيلهما واحد هو مينو رايولا.

خطأ وبشرى

ربما الخطأ الذي وقع على حساب حارس باريس سان جيرمان الجديد، دوناروما، يبشر جماهيره بصفقة جديدة؛ هالاند!

المهاجم النرويجي من بين الأفضل في العالم حاليًا ويعد مطمعًا لكبار الفرق الأوروبية.

فكرة وجود هالاند مع كتيبة باريس سان جيرمان الحالية ستجعل الفريق مدججًا بالنجوم، ربما لا يتخيل أحد شكل الفريق وقتها.

باريس يقترب الآن من الصفقة الحلم، ضم ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي الذي أعلن ناديه رحيله لفشله في تجديد تعاقده بسبب الأزمة المالية لبرشلونة.

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