السباق يشتد.. بايرن ميونخ يدخل رسميًا في صراع ضم هالاند

يعود اسم هالاند إلى الواجهة من جديد

أكد المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش أن النادي البافاري دخل سباق التعاقد مع المهاجم النرويجي، إرلينج هالاند خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد ارتبط اسم اللاعب في الأشهر الأخيرة بالعديد من الأندية مثل تشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد وجذب الانتباه بكونه المهاجم الشاب الأكثر موهبة في جيله.

ماذا قال حميديتش بخصوص هالاند؟

اعترف صالح حميديتش بأن بايرن ميونخ أصبح مستعدًا لصرف أموال كبيرة للحصول على خدمات لاعب مهاجم بوروسيا دورتموند، هالاند.

وصرح لموقع "سبورت 1" الألماني وقال: "هذا لاعب كبير ربما يريده العالم بأسره، بالطبع ننظر هناك.. وإلا سنكون هواة بالكامل".

ما هو موقف بوروسيا دورتموند؟

كان هالاند قد ألمح لبقائه في دورتموند هذا الصيف وقال مؤخرًا: "أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي. وفخور لكوني جزء من بوروسيا دورتموند ".

ومن جانبه نفى المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كييل تكهنات رحيله وقال: "لقد اتخذنا موقفًا واضحًا وأصررنا عدة مرات على أننا لن نبيع إرلنج هذا الصيف، لكننا نرى أن لا شيء يتغير مهما قلنا".

يذكر أن هالاند سجل الأهداف الثلاثة التي فاز بها دورتموند على فيهين فيسبادن أمس السبت في مستهل حملة دفاع بوروسيا دورتموند عن لقبه في كأس ألمانيا.

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