دوناروما: هيجواين اتخذ قراره، ولديه أسبابه

حارس مرمى ميلان يتحدث عقب الفوز على جنوى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان سعادته بالفوز الثمين على جنوى، وتمنى الحظ السعيد للمهاجم جونزالو هيجواين الذي سيبدأ مغامرة جديدة في تشيلسي.

دوناروما لعب مباراة ممتازة وتصدى لعدد من الفرص الخطيرة جدًا لجنوى مما ساهم في انتصار ميلان الذي أعاده للمركز الرابع، وجاء هذا الفوز بعد خسارة الفريق لمباراة السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس بهدف دون رد.

وتحدث حارس المرمى الشاب لقناة سكاي سبورت قائلًا عقب المباراة "خسارة كأس السوبر كانت مؤلمة، لكن هدفنا هو المركز الرابع ونحن هنا الآن. دعونا نركز الآن على المباراة القادمة، فقد انتهينا من تلك".

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أضاف حول اللقاء "لم نبدأ المباراة بشكل ممتاز، لكننا قاتلنا واستخدمنا قدراتنا الفنية جيدًا لنحرز الفوز في مباراة صعبة جدًا. الطريق مازال طويلًا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا".

وعن رحيل زميله إلى البلوز، قال دوناروما "هيجواين اتخذ قراره وبالتأكيد لديه أسبابه، لكنه صديق وأتمنى له كل خير".

أتم قائلًا عن مواجهتي نابولي القادمتين في الدوري والكأس "أنا مشجع كبير لنابولي، فهي المدينة التي ولدت بها وأنا سعيد لأنهم يؤدون جيدًا في البطولة، لكنني آمل أن نهزمهم في الدوري والكأس".