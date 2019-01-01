هل هو فأل خير؟ ميلان لا يخسر بغياب هيجواين!

ميلان لم يخسر أي مباراة غاب عنها مهاجمه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق ميلان انتصارًا ثمينًا على جنوى بهدفين دون رد أحرزهما فابيو بوريني وسوزو خلال الشوط الثاني من المباراة ليستعيد المركز الرابع بفارق نقطة عن روما ونقطتين عن لاتسيو، وتلك هي المرة الأولى منذ نوفمبر الذي يُحقق بها الفريق انتصارين متتاليين في البطولة.

المباراة أمام جنوى كانت الخامسة التي يغيب عنها مهاجم الفريق "جونزالو هيجواين" الذي سيطير إلى لندن خلال الساعات القادمة لإنهاء انضمامه لتشيلسي بعدما قطع إعارته للروسونيري، والمثير أن الفريق لم يخسر أي من تلك المباريات الخمسة.

ميلان يهزم جنوى ويستعيد المركز الرابع

بل حقق الروسونيري 3 انتصارات وتعادلين وتمكن من إحراز 10 أهداف ولم يتلق سوى هدفين، وهي أرقام ممتازة قد يتفاءل بها جمهور الفريق بعدما تأكد رحيل مهاجم يوفنتوس للبلوز.

المباراة شهدت صناعة أندريا كونتي للهدف الأول بتمريرة عرضية جيدة جدًا، وتلك هي المرة الأولى التي يصنع بها كونتي هدفًا في السيري آ منذ 646 يومًا، علمًا أن اللاعب غاب عن الموسم الماضي وهو الأول له مع ميلان نتيجة تعرضه لإصابة على مستوى الركبة.

لقاء جنوى كان المباراة رقم 300 في مسيرة إيجنازيو أباتي مع ميلان في جميع البطولات، وقد حمل شارة القيادة اليوم ولعب في لقب الدفاع عقب إصابة كريستيان زاباتا ولعدم وجود أي مدافع على دكة بدلاء الفريق.