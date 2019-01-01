دوناروما: الجميع في ميلان يدعم جيامباولو

بعد سلسلة النتائج السيئة في الدوري الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أصر جيانلويجي دوناروما حارس ميلان، عن دعم الفريق الكامل للمدرب الجديد ماركو جيامباولو رغم النتائج السيئة هذا الموسم.

الأمور لا تسير بطريقة جيدة لجيامباولو في بداية رحلته مع الروسونيري، بعد هزيمتين متتاليتين أمام تورينو وإنتر بالدوري.

دوناروما قال في تصريحات صحفية:"الخسارة محبطة جداً لنا وتجعل الأوضاع مظلمة، لم أستطع النوم ليلة أمس".

وأضاف:"نعتذر للجماهير ونتفهم الحزن الشديد لديهم من النتيجة، يجب علينا اتباع تعليمات المدرب ومواصلة العمل لتحسين النتائج".

وتابع:"جيامباولو مدرب رائع، لعبنا بطريقة جيدة أمس ولم نستحق الهزيمة، ولكن سنستمر السير في الطريق الصحيح".

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واستكمل حارس الروسونيري:"الجميع في ميلان يدعم المدرب، ومن الطبيعي المعاناة في البداية على تطبيق أي أفكار جديدة مع لاعبين جدد".

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثالث عشر بالدوري الإيطالي، وفي رصيده 6 نقاط بعد تحقيقه انتصارين فقط في 5 مباريات.