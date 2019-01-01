الاتحاد الأمريكي يرفض الاستئناف على عقوبة ميسي

سيغيب عن الجولة الافتتاحية من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أقر اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" العقوبة الموقعة، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد اتهامات الفساد وتصريحاته الأخيرة في كوبا أميركا.

ميسي خرج لمهاجمة التحكيم في الكوبا عقب خسارة الأرجنتين من البرازيل في نصف النهائي بثنائية نظيفة.

نجم برشلونة قال بعض المباراة أن بلاده تعرضت لمؤامرة مدبرة، من أجل منح اللقب لأصحاب الأرض الذين حصلوا على البطولة في النهاية.

وكان كونمبيول قد عاقب البرغوث بالإيقاف لمدة 3 أشهر عن المنتخب الأرجنتيني، إلا أنّ الأخير طعن على القرار.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ الاتحاد الأمريكي رفض الاستئناف المقدم من الأرجنتين ليؤكد غياب البولجا لثلاثة أشهر.

ولن يتمكن هداف الأرجنتين التاريخي من خوض المباريات الودية في أكتوبر المقبل أمام ألمانيا والإكوادور ولكنّه يستطيع المشاركة في نوفمبر المقبل.

يذكر أن صاحب الـ32 عاماً تعرض للطرد في مباراة الثالث والرابع أمام تشيلي في الكوبا، بالمواجهة التي فازت بها بلاده بهدفين مقابل هدف.