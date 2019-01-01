مدرب الأهلي: جاهزون لتحدي الدحيل الكبير

روبين دي لا باريرا يتحدث عن المباراة المنتظرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد روبن دي لا باريرا جاهزية فريقه الأهلي لمواجهة الدحيل في الجولة الـ18 من دوري نجوم قطر، وتعويض الخسارة التي تلقاها الفريق أمام السيلية في الجولة الماضية.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "عملنا في الأسبوع الماضي على تحفيز اللاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم واستعادة الانتصارات".

مضيفًا "لم نكن نستحق الفوز على السيلية، وخسرنا اللقاء بسبب بعض التفاصيل الصغيرة، أعرف كل فرق الدوري، وكذلك إمكانيات الأهلي ولاعبيه، وما هو العمل الذي أقوم به، ومهمتي مساعدة اللاعبين على تقديم الأفضل".

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"أنتظر مباراة مثيرة وحماسية لأن الدحيل هو أحد أفضل الفرق القطرية، لكننا جاهزون لهذا التحدي الكبير، وطموحاتنا هي إنهاء الموسم في المربع الذهبي، وسنعمل ونجتهد بكل قوة لمواجهة كل الفرق دون استثناء بنفس الاهتمام والقوة".

وعن تعادل الدحيل الأخير مع الغرافة، قال "الأمر يتعلق بفريقي في المقام الأول، ولو أننا لعبنا بطريقة جيدة وفرضنا أسلوبنا سنحقق الفوز، الدحيل فريق قوي وقمنا بدراسته وكل الفرق، لكننا نركز في الأساس على أدائنا".

أتم قائلًا عن اختلاف أسلوب لعبه حسب الفريق المنافس "نحن نعد فريقنا للمحافظة على جوهر أدائه، لكنه لابد أن يكون قادرًا على مواجهة أساليب لعب المنافسين، وهو مطالب بالبحث عن حلول هجومية جيدة، وأيضا اللعب بطريقة دفاعية مناسبة، وحتى مع الدحيل سنضع في الحسبان الضغط المتوقع".