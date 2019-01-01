بولنت: أثق في الريان، ولا أعتقد أن أعمار اللاعبين تمثل مشكلة

المدرب يتحدث قبل لقاء الجولة القادمة في دوري نجوم قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد بولنت أويجون المدير الفني لفريق الريان أنه يثق في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشحاينة في الجولة الـ18 من دوري نجوم قطر، خاصة بعد خسارتهم أمام السد في الكلاسيكو 4-0 خلال الجولة الماضية.

وقال المدرب التركي "الريان خاض عدة مباريات في أيام قليلة، وحقق الفوز على سايبا الإيراني، لكنه خسر من السد برباعية في الدوري، وهي خسارة أحزنتنا لكننا إن شاء الله جاهزون للقاء الشحانية".

"نسعى للفوز على الشحانية حتى نغادر إلى السعودية بمعنويات جيدة قبل مواجهة الاتحاد في افتتاح دوري أبطال آسيا، وأنا أثق في لاعبي الريان وأنهم سيقدمون ما عليهم للانتصار والبقاء في المربع الذهبي".

استخدام تقنية الفيديو في المباريات الأخيرة من البطولة العربية

أضاف حول الفارق بين اللعب في الدوري ودوري أبطال آسيا "المباراة لها حسابات أخرى وهي تختلف عن مباريات البطولة الآسيوية والتركيز حاليًا منصب على نقاط الشحانية، وبعد ذلك سنفكر في المواجهة القوية أمام الاتحاد السعودي".

أتم المدرب مؤكدًا أنه لا يرى أن تقدم أعمار العديد من لاعبي فريقه يُمثل مشكلة بالنسبة، مضيفًا "لا شك أن هناك بعض اللاعبين كبار السن، لكن هذه كرة القدم في العالم، فهناك فرق لديها لاعبين كبار في السن ونحن قادرون على تجهيز كل اللاعبين بدنيًا".

بولنت أكد في ختام المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه يمتلك البدلاء المناسبين لتعويض الموقوف سيباستيان سوريا والمصابين عمر باري وجومو، مع إعلانه عودة الثنائي تاباتا ومحمد جمعة بعد انتهاء إيقافهما.