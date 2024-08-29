فيديو .. "المتواضع" تشيفيرين يثير الجدل في الإعلان الجديد لدوري أبطال أوروبا!

نسخة مختلفة تمامًا من البطولة

تسبب أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في إثارة حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره في الإعلان الجديد لدوري أبطال أوروبا.

البطولة القارية الأهم تستعد لإجراء تغييرات جذرية بدءًا من نسخة الموسم الحالي 2024/2025، بزيادة عدد الفرق ونظام المسابقة بشكل عام وتغير نظام القرعة.

الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة "إكس" قام بنشر الإعلان التقديمي للنسخة الجديدة من البطولة، بظهور العديد من النجوم السابقين والحاليين مثل عثمان ديمبيلي، لويس فيجو، جانلويجي بوفون، رودري وزلاتان إبراهيموفيتش.

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وجاءت قصة الإعلان حول نص غير مفهوم كتبه أحد الأشخاص الذي أصاب الجميع بالجنون، ليكون الشخص في النهاية هو تشيفيرين الذي ظهر في النهاية كبطل للسيناريو بأكمله.

وتسبب هذا الظهور في هجوم حاد على تشيفيرين بسبب حديثه المستمر عن تواضعه، بالإضافة للحرب الشرسة التي يقودها مع الأندية المؤسسة لبطولة السوبر ليج وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

جدير بالذكر أن قرعة دوري الأبطال للموسم الجديد، ستقام مساء اليوم، الخميس، في مدينة موناكو الفرنسية، بظهور 36 فريقًا للمرة الأولى في البطولة بدلًا من الشكل المعتاد بـ32 فريقًا.