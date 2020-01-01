ثنائي شباب الأهلي وحارس مرمى بني ياس الأفضل في الدوري الإماراتي خلال يناير

الإعلان عن جوائز الأفضل في دوري الخليج العربي خلال الشهر الماضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي خلال يناير الماضي، سواء أفضل لاعب أو أفضل مدرب أو أفضل حارس مرمى.

وحصد فيديريكو كارتابيا نجم وسط شباب الأهلي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي خلال يناير بعد جمعه 29% من الأصوات متفوقًا بفارق ضئيل على جواو بيدرو مهاجم الظفرة الذي جاء في المركز الثاني بنسبة أصوات بلغت 24%.

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وجاء لاعب وسط الجزيرة ثولاني سيريرو ثالثًا ب17% من مجموع الأصوات، ومن ثم جناح الشارقة ريان مينديز رابعًا، بينما حل مهاجم الوحدة سباستيان تيجالي في المركز الخامس.

ونجح رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي بالفوز بجائزة أفضل مدرب، وحل الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة ثانيًا، بينما جاء الروماني لورنتيو ريجيكامب مدرب الوصل في المركز الثالث.

وتُوج فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس بجائزة أفضل حارس مرمى في "دورينا" خلال الشهر الماضي بعدما تفوق على منافسه خالد السناني حارس مرمى الظفرة بفارق ضئيل، وحل حميد عبد الله حامي عرين الوصل في المركز الثالث.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم من رابطة المحترفين الإماراتية قبل بداية مباريات فرقهم في الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي والتي ستنطلق اليوم الأربعاء.