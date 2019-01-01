النصر يستعيد العبيد قبل مواجهة الوحدة الآسيوية

الظهير الأيسر تدرب مع الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي أخبارًا جيدة في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتمثلت تلك الأخبار في عودة الظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد ومشاركته في التدريبات الجماعية بعد غيابه عنها خلال الأيام الماضية بسبب تعرضه لالتهاب في العضلة الضامة قبل أسبوع تقريبًا.

كيف يُمكن للأهلي أن يجني 6.5 مليون يورو من بيع دياز؟

واستأنف بطل الدوري السعودي للمحترفين تدريباته أمس في ملعب الرمز استعدادًا للمواجهة الآسيوية المرتقبة مساء الإثنين القادم، وقد تابع المران الرئيس صفوان السويكت واجتمع مع اللاعبين لحثهم على بذل أقصى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار القاري.

وبدأت قبل يومين عملية بيع التذاكر للمباراة، وأعلن النادي أسعارها بحيث تُباع التذكرة الذهبية بـ2000 ريال والفضية مقابل 1500 ريال، فيما تذكرة العائلات والأفراد مقابل 30 ريال.

وحث النصر جماهيره على القدوم بقوة للملعب لمؤازرة الفريق بهدف تحقيق نتيجة جيدة قبل خوض مباراة الإياب في الإمارات بعد أسبوع.