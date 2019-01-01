كيف يُمكن للأهلي أن يجني 6.5 مليون يورو من بيع دياز؟

اللاعب رحل أخيرًا عن أهلي جدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجحت أخيرًا مساعي ريفربليت لضم باولو دياز من أهلي جدة، بعدما وافق النادي السعودي وأعلن إتمام الصفقة رسميًا يوم أمس الجمعة وبعد يوم واحد من تعاقده مع المدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش من جنوى.

ولم يكشف الأهلي عن القيمة المالية لبيع مدافعه التشيلي، لكنه اكتفى بالإشارة لتخليه عن 70% من عقد اللاعب، مما يعني أنه سيستفيد بـ30% من عائد بيعه مستقبلًا.

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وقد أشارت المصادر الصحفية المتابعة لسوق انتقالات الدوري السعودي للمحترفين أن الصفقة كلفت النادي الأرجنتيني ما يقرب من 4.5 مليون دولار بعدما رفض الأهلي العرض الأول بـ3 ملايين دولار مقابل نصف البطاقة.

وساعد دياز نفسه على إتمام تلك الصفقة بإعلان المتكرر رغبته بالرحيل وتمرده على النادي بعدم القدوم إلى جدة والانخراط في معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد كما كان مقررًا خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وجود شرط جزائي في عقد دياز مع ريفربليت بقيمة 20 مليون يورو، وفي حال تفعيله من اللاعب أو أي نادٍ آخر سيحصل الأهلي على 30% من قيمته والتي تزيد قليلًا عن 6.5 مليون يورو.