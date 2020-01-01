الاتحاد السعودي يُحاول إنقاذ الأندية من "ورطة" دوري أبطال آسيا

اتصالات مكثفة يُجريها اتحاد كرة القدم لمساعدة الهلال والنصر والأهلي والتعاون

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتصالات مكثفة يُجريها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره الآسيوي لمحاولة إنقاذ الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا من أزمة قيد اللاعبين.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أقر استئناف البطولة بنظام الدورة المجمعة على أرض محايدة، ومن المقرر أن تُلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات بدءًا من 14 سبتمبر القادم فيما سيُلعب دوري ربع ونصف النهائي في نوفمبر المقبل على أن تُختتم البطولة في بداية ديسمبر 2020.

ويشترط الاتحاد الآسيوي عادة أن يتم قيد اللاعبين قبل أسبوع من موعد المباراة، وبهذا سيُسمح للأندية رفع قوائمها لمباريات دور المجموعات في موعد أقصاه السادس من سبتمبر القادم، إذ ستُلعب المباريات يوم 14 من نفس الشهر وهو موعد يسبق نهاية الدوري السعودي بخمسة أيام فقط.

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ومع تمديد الأندية عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم، لن تكون أندية الهلال و النصر والتعاون و الأهلي قادرة على تسجيل لاعبيها الجدد في قوائمها الآسيوية نظرًا لارتباطهم بعقود رسمية مع أنديتهم السابقة لن تنتهي في الموعد المقرر، إذ يشترط الاتحاد الآسيوي أن يكون عقد اللاعب المسجل في القائمة يمتلك عقدًا ساريًا منذ أسبوع واحد على الأقل.

الرياضية أوضحت أن الاتحاد السعودي يُحاول الحصول على استثناء للأندية السعودية لقيد لاعبيها في قوائمها الآسيوية قبل موعد انطلاق المباريات بـ72 ساعة بدلًا من أسبوع، مما سيسمح للأندية الأربعة الاستفادة من لاعبيهم الجدد في مباريات دور المجموعات.

وقد نقلت الصحيفة عن مصدر في الاتحاد السعودي قوله عن قيد اللاعبين آسيويًا "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيسمح دون شك بتسجيل اللاعبين الجدد حسب التوصيات التي تمت في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي، حيث يمكن السماح بتسجيل لاعبين جدد في الاتحادات الأهلية خلال فترة التسجيل المقبلة، ويحق لهم المشاركة آسيويًا مع أنديتهم".

أضاف "فيما يتعلق بإلغاء اشتراط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتماد القائمة قبل أسبوع من مباريات البطولة، فإننا نؤكد أن كل ما سيخدم الأندية السعودية في موضوع تسجيل لاعبيهم سيتم ترتيبه وفقًا للظروف الجارية، وسيتم مراعاة تأثر الأندية بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والاتحاد السعودي متابع بشكل مستمر مع الاتحاد الآسيوي لتسهيل أي صعوبات".