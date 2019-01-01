رئيس الوحدة ينتقد مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا ويُطالب بتغييرها

الوحدة سيواجه النصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم في نادي الوحدة الإماراتي انتقادات لاذعة للاتحاد الآسيوي بسبب مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد النصر السعودي في الخامس من أغسطس القادم في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية في الرياض، على أن تُقام مباراة الإياب في الإمارات في الـ12 من الشهر نفسه.

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ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن الرميثي قوله "الاتحاد الآسيوي قد أخطأ بإقامة المباريات في هذا التوقيت من العام، كان عليه مراعاة فصل الصيف والرطوبة العالية في منطقة غرب آسيا".

مضيفًا "في نهاية المطاف، يجب علينا التعامل مع هذا الطقس، وأن نلعب في تلك كلها، خاصة وأنها ستكون مفروضة على الفريقين، لكن يجب مستقبلًا مراعاة هذا الوضع وتحديد مواعيد مناسبة لأداء المباريات".

وعادت بعثة الوحدة من هولندا الأسبوع الماضي، واستأنف الفريق تدريباته على استاد آل نهيان بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين عقب العودة من المعسكر الخارجي.