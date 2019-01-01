الوحدة ينفي انتقال دي سوزا للصين، ويؤكد جاهزيته لمواجهة النصر

اللاعب سيظهر أمام النصر في آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى الوحدة الإمارات كل الأخبار التي تتحدث عن رحيل مهاجمه وهداف دوري أبطال آسيا "ليوناردو دي سوزا" للدوري الصيني.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن انتقال وشيك لدي سوزا إلى أحد الأندية الصينية، لكن الوحدة وعبر حسابه الرسمي على تويتر نفى الأمر تمامًا.

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إذ جاء في تغريدة النادي "تنفي شركة نادي الوحدة لكرة القدم إنتقال ليوناردو دي سوزا لأحد الأندية الصينية، وندعوا وسائل الإعلام والجماهير الرياضية إلى تحري الدقة والاعتماد على المركز الإعلامي بالنادي كمرجعٍ وحيد للأخبار الرسمية المتعلقة بالنادي والفريق".

من جانب آخر، أكد الفريق الإماراتي تعرض المهاجم البرازيلي لإصابة خفيفة خلال المران ستُبعده عن التدريبات لـ3 أيام قبل أن يعود ليستعد مع زملائه لمواجهة النصر السعودي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويُواصل الوحدة تدريباته على ستاد آل نهيان في أبو ظبي بعد عودته من معسكره الإعدادي في هولندا، ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة وديًا يوم الثلاثاء القادم.