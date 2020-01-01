رسميًا | الاتحاد الآسيوي ينقل مباراتي تصفيات دوري أبطال آسيا من إيران للإمارات

الاتحاد الآسيوي فضل اللعب على ملاعب محايدة

أعلن الاتحاد الآسيوي رسميًا نقل مباراتي التصفيات التمهيدية لبطولة دوري أبطال آسيا المقرر إقامتهما في إيران إلى ملاعب محايدة، وقد اختار الإمارات لتحتضن مباراتي خودور والاستقلال الإيرانيين.

وكان من المقرر أن يحل الكويت الكويتي ضيفًا على الاستقلال والرفاع البحريني ضيفًا على خودور في إيران يوم 21 يناير الماضي ضمن تصفيات دوري أبطال آسيا، لكن تم تأجيل المباراتين إلى 25 يناير ونقلهما إلى الإمارات.

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وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه أن السبب في هذا يعود للظروف الأمنية في إيران وصدور تعليمات وتحذيرات من عدة سفارات في العالم لمواطنيها بعدم السفر إلى هناك.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعد أيام قليلة من تهديد الاتحاد الإيراني لكرة القدم بمقاطعة دوري أبطال آسيا 2020 في حال مُنعت إيران من استضافة المباريات الدولية.

وأكد الاتحاد الإيراني الأسبوع الماضي أن الاتحاد القاري طلب من أنديته خوض مبارياتها في دوري أبطال آسيا خارج أرضها دون تحديد الأسباب بشكل رسمي، وقد واجه الاتحاد هذا القرار بالتلويح بالانسحاب من البطولة.

وقد وصف مسعود سلطاني وزير الرياضة الإيراني البلاد بالآمنة والقوية ونفى وجود أي مشاكل تتعلق بسلامة الطيران، كما ضمن شخصيًا سلامة الفرق الزائرة واتهم الاتحاد الآسيوي بالخضوع لتأثير الإعلام الغربي على حد وصفه.

يُشار لأن فريقي برسبوليس وسيباهان يُشاركان في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020، فيما يبدأ خودرو والاستقلال البطولة من التصفيات التمهيدية.