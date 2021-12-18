دورتموند يُعلنها: لا نحتاج لبيع هالاند اقتصاديًا، لكنه قد يرحل!

أكد المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، مايكل زروك، على أن ناديه ليس في حاجة اقتصادية لبيع إرلينج هالاند، غير أن ذلك لن يؤثر كثيرًا على مصير الدولي النرويجي في ظل كثرة خاطبين وده بالآونة الأخيرة.

ويُعد هالاند أحد أهم المهاجمين حول العالم حاليًا ويحظى باهتمام كبار أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد وأندية إنجلترا، مع امتداد عقده رفقة دورتموند حتى صيف 2024.

لا تزال قصة الشرط الجزائي في عقد هالاند محيرة مع عدم تأكيد أو نفي دورتموند أو حتى مينو رايولا الأمر، لكن من الواضح أن النادي الألماني سيخضع لرغبة اللاعب بنهاية المطاف.

ماذا قال زورك حول مستقبل هالاند؟

قبل مباراة هيرتا برلين في الدوري الألماني، سُئِل زورك حول مستقبل هالاند، فكان رده "لأكون صادقًا، لا أعرف".

كما أضاف "بالطبع نود أن يبقى في دورتموند بالصيف المقبل، ليس علينا بيعه حتى لأسباب اقتصادية".

وأتم "لكنك تعلم أنه في ظل ظروف معينة قد يحدث الرحيل، سوف نجري محادثات معه بالأسابيع المقبلة للحصول على مزيد من الوضوح".

كيف يسير موسم بوروسيا دورتموند؟

بوروسيا دورتموند خسر آخر مواجهات الدور الأول من الدوري الألماني أمام هيرتا برلين بثلاثة أهداف لهدفين، ليختتم 2021 في مركز الوصافة بالبوندسليجا ويبتعد عن صاحب الصدارة بايرن ميونخ بفارق 9 نقاط كاملة.

على الصعيد الأوروبي، كانت خيبة أمل كبيرة لأسود الفيستيفاليا بتوديع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات والتوجه إلى بطولة الدوري الأوروبي، حيث يلتقي مع رينجرز الاسكتلندي في ملحق دور الـ16.

ماذا قدم هالاند مع دورتموند؟

منذ وصوله إلى مقاطعة فيستيفاليا في يناير 2020 مع سالزبورج، لعب هالاند 74 مباراة بمختلف المسابقات مع دورتموند وسجل 76 هدفًا بجانب صناعة 20 آخرين.

هذا الموسم سجل حتى الآن 19 هدفًا، 13 منهم في الدوري الألماني (ثالث الهدافين خلف روبرت ليفاندوفسكي وباتريك شيك) وثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة في كأس ألمانيأ.

اقرأ أيضًا..

مبابي وهالاند وميسي .. أصغر من وصلوا إلى الهدف رقم 100 في مسيرتهم

مبابي أم هالاند؟ إبراهيموفيتش يختار الأفضل

من هو هداف 2021 في الدوريات والبطولات الأوروبية؟