دخلنا الأيام الأخيرة من عام 2021، ولا تزال المنافسة مستمرة بين نخبة اللاعبين في أوروبا للتعرف على الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولات الكبرى خلال العام.

وواصل عدد من اللاعبين التألق في عام 2021، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والنرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، كما ظهرت أسماء غير متوقعة في قائمة هداف 2021.

وتضم القائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف في عام 2021، باحتساب الأهداف المسجلة في بطولة الدوري من الدوريات الخمسة الكبرى، إلى جانب بطولة الكأس في كل بلد، والبطولات الأوروبية المختلفة، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

نهائي كأس العرب 2021، الموعد، التذاكر، القنوات الناقلة والجوائز المالية وظهر النجم المصري محمد صلاح في القائمة مع استمرار تألقه في صفوف ليفربول الإنجليزي، كما شهدت القائمة بطبيعة الحال تواجد النجمين الكبيرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث أن تقدمهما في العمر لم يمنعهما من زيارة شباك المنافسين. ومن الأسماء غير المتوقعة في القائمة، نجد جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي، إلى جانب جايتان لابورد نجم رين، والهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة. ونستعرض معكم في "جول" قائمة بعشرين لاعبًا هم الأكثر تسجيلًا للأهداف في عام 2021، في الدوريات والبطولات الأوروبية.

من هو هداف 2021 في الدوريات والبطولات الأوروبية؟