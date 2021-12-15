من هو هداف 2021 في الدوريات والبطولات الأوروبية؟
دخلنا الأيام الأخيرة من عام 2021، ولا تزال المنافسة مستمرة بين نخبة اللاعبين في أوروبا للتعرف على الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولات الكبرى خلال العام.
وواصل عدد من اللاعبين التألق في عام 2021، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والنرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، كما ظهرت أسماء غير متوقعة في قائمة هداف 2021.
وتضم القائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف في عام 2021، باحتساب الأهداف المسجلة في بطولة الدوري من الدوريات الخمسة الكبرى، إلى جانب بطولة الكأس في كل بلد، والبطولات الأوروبية المختلفة، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.
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وظهر النجم المصري محمد صلاح في القائمة مع استمرار تألقه في صفوف ليفربول الإنجليزي، كما شهدت القائمة بطبيعة الحال تواجد النجمين الكبيرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث أن تقدمهما في العمر لم يمنعهما من زيارة شباك المنافسين.
ومن الأسماء غير المتوقعة في القائمة، نجد جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي، إلى جانب جايتان لابورد نجم رين، والهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة.
ونستعرض معكم في "جول" قائمة بعشرين لاعبًا هم الأكثر تسجيلًا للأهداف في عام 2021، في الدوريات والبطولات الأوروبية.
من هو هداف 2021 في الدوريات والبطولات الأوروبية؟
الترتيب
اللاعب
النادي
المباريات
الأهداف
1
روبرت ليفاندوفسكي
بايرن ميونخ
44
55
2
إرلينج هالاند
بوروسيا دورتموند
42
43
3
كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
52
41
4
كريم بنزيما
ريال مدريد
48
36
5
محمد صلاح
ليفربول
50
36
6
دوشان فلاهوفيتش
فيورنتينا
44
34
7
ليونيل ميسي
برشلونة - باريس سان جيرمان
44
34
8
كريستيانو رونالدو
يوفنتوس - مانشستر يونايتد
49
33
9
أندريه سيلفا
لايبزيج
45
27
10
تشيرو إيموبيلي
لاتسيو
46
27
11
جيرارد مورينو
فياريال
40
26
12
وسام بن يدر
موناكو
52
26
13
دوفان زاباتا
أتالانتا
50
25
14
جوناثان ديفيد
ليل
50
25
15
باتريك شيك
باير ليفركوزن
40
23
16
لاوتارو مارتينيز
إنتر
49
22
17
ممفيس ديباي
ليون - برشلونة
44
22
18
أنطوان جريزمان
برشلونة - أتلتيكو مدريد
53
22
19
لويس سواريز
أتلتيكو مدريد
45
21
20
جايتان لابورد
مونبلييه - رين
44
21