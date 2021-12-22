دورتموند يصدم برشلونة ومانشستر سيتي في بديل هالاند

بدأ نادي بوروسيا دورتموند الألماني، يقتنع بشكل كامل بخسارة مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اهتمام بالغ من معظم أندية أوروبا بالحصول على خدمات هالاند، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي.

صحيفة "تايمز" البريطانية، أشارت إلى أن دورتموند سيكون أكثر قبولًا لفكرة رحيل النرويجي في الصيف، ولكن في حالة إيجاد البديل المناسب.

وأوضحت أن دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا المتألق، هو الهدف الرئيسي من أجل استبدال هالاند، حرصًا على عدم تأثر قوة الفريق الهجومية.

صعوبة الصفقة تكمن في سعر المهاجم الصربي، والذي يبلغ 80 مليون يورو، ولكن دورتموند يمكنه توفير هذه الأموال من بيع هالاند.

وفي حالة ضم فلاهوفيتش، سيكون ذلك بمثابة الصفقة للعديد من الأندية المهتمة باللاعب، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وتوتنهام ومانشستر سيتي.

وأكدت "تايمز" أن النادي الألماني يستهدف الثنائي سيباستيان هالير وباتريك شيك في حالة فشل التعاقد مع فلاهوفيتش.

يذكر أن المهاجم الصربي البالغ من العمر 21 سنة، سجل 18 هدفًا وصنع 3 في 20 مباراة لعبها مع فيورنتينا هذا الموسم.

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