خالد الشنيف يطلب فيلمًا أو مسلسلًا .. ويحصل على أغرب اقتراح ممكن

طلب خالد الشنيف مقدم برنامج "ملعب SBS" من متابعيه عبر تويتر أمس اقتراحات لفيلم أو مسلسل يقضي به سهرته، لكنه حصل على أغرب اقتراح ممكن .. اقتراح أثار غضبه بشدة.

الشنيف كان أحد نجوم كرة القدم السعودية في التسعينات حتى مطلع الألفية الجديدة، وقد قضى جل مسيرته مع نادي الشباب ولعب لعدة سنوات مع الأهلي قبل اعتزال اللعب عام 2004.

ما هو الاقتراح الغريب الذي أثار غضب الشنيف بعد طلبه فيلم أو مسلسل؟

الشنيف وبعدما أنهى حلقة مساء أمس من برنامجه "ملعب SBS" كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر طالبًا من المتابعين ترشيح فيلم أو مسلسل له ليتابعه في سهرته.

إذ كتب "تنصحون في فيلم أو مسلسل نتابعه"، وقد قدم له المتابعون عديد الاقتراحات لأفلام ومسلسلات، ومنهم من طلب منه الخلود للنوم للحفاظ على صحته.

لاعب الشباب السابق رد على أغلب المتابعين وظهرت متابعته الجيدة للأعمال السينمائية والتلفزيونية العالمية، لكنه أبدى غضبًا واضحًا بعدما شاهد أغرب اقتراح ممكن أن يُقدم له.

أحد المتابعين واسمه "أبو عابد" اقترح على الشنيف متابعة نهائي الدوري السعودي بين الشباب والهلال عام 1998، والذي شهد طرد اللاعب بالبطاقة الحمراء من الحكم عمر المهنا.

تابع نهائي الدوري ١٩٩٨ ضد الهلال



يوم أخذت كرت أحمر من الحكم عمر المهنا — ابو عابد (@abo_abed2) January 22, 2022

صاحب الـ49 عامًا لم يرد على التغريدة بل اكتفى بوضع رمزين يُعبران عن الغضب الشديد، فيما عاد أبو عايد وأكد أن الطرد لم يكن صحيحًا.

ماذا حدث في نهائي الدوري السعودي 1998؟

تأهل الهلال والشباب إلى نهائي الدوري السعودي موسم 1997-1998 بعد انتصارهما في نصف النهائي على الأهلي والنجمة على الترتيب.

أقيم اللقاء على استاد الملك فهد الدولي وسط حضور جماهير غفير، وقد شهد طرد خالد الشنيف عند الدقيقة الـ7 بعد تلقيه بطاقتين صفراوتين خلال 3 دقائق فقط لتدخلين عنيفين على لاعبي الهلال.

الشباب ورغم النقص العددي نجح في التقدم بهدفين دون رد قبل نهاية الشوط الأول سجلهما فهد المهلل، وهو ما جعل الجميع يتوقع تتويجه باللقب الثمين.

الهلال فاجأ الجميع وخيب تلك التوقعات بقيامه بريمونتادا مثيرة للغاية بدأها سامي الجابر عند الدقيقة الـ68 بواسطة ركلة جزاء حصل عليها نواف التمياط، وأضاف "سام 6" الهدف الثاني القاتل في الدقيقة الـ90 بتسديدة صاروخية لا تُصد ولا تُرد من منتصف الملعب لينفجر الملعب بأفراح جمهور الموج الأزرق.

دخلت المباراة الأشواط الإضافية وفق قاعدة الهدف الذهبي، أي من يُحرز الهدف القادم يحسم اللقاء لصالحه ويُعلن نهايته، وقد استطاع البديل عبد الله الجمعان نجم الهلال الوصول له عند الدقيقة الـ114 ليُتوج فريقه باللقب.

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