دوجلاس كوستا يسخر من إنتر: ربما الأبواب لم تكن مغلقة جيدًا

البرازيلي دوجلاس كوستا نجم فريق يوفنتوس يسخر من إنتر عقب الفوز في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

سخر النجم البرازيلي دوجلاس كوستا لاعب فريق يوفنتوس من نظيره إنتر عقب أن فاز البيانكونيري في لقاء الأمس بهدفين نظيفين.

جاء هذا في رد لكوستا على أحد جماهير يوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، بعد أن كان البرازيلي قد نشر صورة من احتفالات يوفنتوس بالفوز.

وكان مشجع يوفنتوس قد حذر كوستا من الصورة التي نشرها بسخرية من بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر وكتب: "ابتعدوا عن بعضكم البعض حتى لا يطالب ماروتا بإعادة المباراة".

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ورد دوجلاس كوستا عليه: "الأبواب في المباراة لم تكن مغلقة بشكل محكم، ربما علينا في المرة المقبلة أن نلعب دون الأضواء في ملعب اللقاء".

اتجاه قوي لتأجيل الدوري الإيطالي!

وكانت مواجهة يوفنتوس ضد إنتر قد شهدت الكثير من الجدل في الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا بإيطاليا، تم تأجيلها وإعادة تحديد موعدها قبل الاستقرار على خوضها دون جماهير.

وحقق فريق يوفنتوس الفوز في لقاء الأمس بهدفين نظيفين سجلهما الثنائي آرون رامسي وباولو ديبالا في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد عاد لقمة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز في لقاء الأمس برصيد 63 نقطة أمام صاحب المركز الثاني لاتسيو والذي يملك 62 نقطة.