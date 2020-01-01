اتجاه قوي لتأجيل الدوري الإيطالي!

غدًا سيتضح كل شيء

ما زال الغموض مسيطرًا على مصير الدوري الإيطالي، بعد الانتشار المفزع لمرض كورونا في البلاد في الأيام والساعات القليلة الماضية.

وأفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، أن المجلس الفيدرالي قد يضطر لتعليق مباريات جنة كرة القدم حتى بداية أبريل المقبل، وهذا سيتحدد بعد اجتماع الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الإيقاف لن يقتصر على الكالتشيو فقط، بل كذلك على دوري الدرجة الثانية والثالثة، وهو الاقتراح الذي لا يلقى قبول رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو وكثير من رؤساء الأندية.

المزيد من الفرق

وجاءت هذه الأنباء بعد أقل من 24 ساعة على الدعوات التي تطالب بإلغاء أو تأجيل الدوري، والتي يقودها رئيس رابطة اللاعبين داميانو توماسي.

وأثار توماسي ضجة على نطاق واسع أمس الأحد، بمطالبة اللاعبين المحترفين بالتوقف عن اللعب، لإجبار المسؤولين على تعليق البطولة، بعد مأساة أول أمس، بتسجيل أكثر من 130 حالة وفاة بسبب وباء كورونا.

وأقيمت 5 مباريات من مؤجلات الأسبوع الـ26 أمس الأحد، بما فيهم مباراة الديربي الكبير التي جمعت يوفنتوس بإنتر وانتهت بفوز اليوفي بهدفين نظيفين.

وما زالت الأمور لم تتضح بعد على المستوى القاري، بعد إقامة مباراة إنتر و لودوجوريتس رازجراد في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي بدون جماهير، وكذلك يوفنتوس يتواصل مع السلطات في دولة مالطة، لإقامة مباراته ضد ليون في دوري الأبطال هناك بجماهير، بدلاً من إقامتها خلف أبواب مغلقة في تورينو.