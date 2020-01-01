دليل جديد على نهاية رحلة كوتينيو مع بايرن ميونخ

لا يوجد أمل للبرازيلي..

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن رحلة فيليب كوتينيو مع بايرن ميونخ سوف تنتهي بنهاية هذا الموسم، وذلك بعد تأكيدات أن ليروى ساني سينضم إلى أليانز آرينا من مانشستر سيتي وسيرتدي القميص رقم 10، قميص البرازيلي الحالي.

كوتينيو انضم إلى بايرن في أغسطس الماضي معارًا من برشلونة مع وجود بند أحقية الشراء نظير 120 يورو، إلا أن هذا البند غير ملزم وبات من المؤكد أن إدارة كارل هاينز رومينيجه لن تفعله.

في الوقت نفسه فإن النادي البافاري يركض خلف ساني منذ الصيف الماضي، وكان على وشك الانضمام بالفعل لهم لولا إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في مباراة الدرع الخيرية وأنهت على موسمه.

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وبحسب ما أتى في التقارير، فإن إدارة البايرن قد أتمت اتفاقها مع ساني مجددًا لينضم في الصيف المقبل، على أن يرتدي القميص رقم 10، مما يعزز رحيل كوتينيو وعودته إلى الدوري الإنجليزي بعد تجربة مآسوية في الليجا مع البرسا.

تشيلسي هو أكثر الأندية الإنجليزية الطامحة في الظفر بخدمات كوتينيو، في الوقت الذي خرج اللاعب تمامًا من حسابات إدارة برشلونة، بل إن بيعه هو أحد أهم الخطوات لمجابهة الأزمة الاقتصادية الحالية المترتبة على فيروس كورونا.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 32 مباراة منذ انضمامه إلى بايرن بمختلف المسابقات، وقد سجل 9 أهداف وصنع 8 آخرين، لكنه لم يقدم المستوى المتوقع منه تمامًا ليكون حبيسًا لدكة البدلاء بالأخص بعد وصول هانزي فليك لقيادة العملاق الألماني.

يذكر أن كوتينيو يُعاني حاليًا من الإصابة مما جعله يغيب عن افتتاحية البوندسليجا بعد كورونا عندما فاز البافاري على مضيفه يونيون برلين بهدفين نظيفين.