دليل براءة الاتحاد .. علاء سعيد يكذب الطائي بـ"3 حقائق" بعد توريطه في أزمة تأجيل المباراة

ياسر الكنعان زج باسم الصحفي الاتحادي علاء سعيد في أزمة تأجيل مواجهة الاتحاد والطائي، فكيف أحرجه؟

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وجد الصحفي الاتحادي الشهير علاء سعيد نفسه مدفوعًا به في الاتهامات الموجهة من قبل نادي الطائي إلى الاتحاد، إذ تم التشكيك في مصداقيته.

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مواجهة العميد والطائي كان من المقرر أن تقام أول أمس السبت، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، لكن رابطة دوري المحترفين أعلنت تأجيلها بداعي عدم تمكن طائرة العميد من الهبوط في حائل، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتحديد السابع من فبراير موعد جديد لها، وهو ما أغضب المنافس.

ووقتها خرج ياسر الكنعان؛ المتحدث الرسمي باسم الطائي، مشككًا في مزاعم النادي الجداوي، وزاعمًا أنه لم يتجه لحائل من الأساس، وزج باسم علاء سعيد في الأزمة، إذ قال: "علاء نشر صورة لمسار رحلة الاتحاد لحائل، وزعم أن الطائرة حامت فوق حائل الساعة 11:09، وعادل لجدة الساعة 11:45، الصور التي استخدمها قديمة ولطائرة أخرى، بجانب أنها لرحلة بين مطار حائل والمدينة".

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هذا الاتهام، خرج سعيد للرد عليه، مرفقًا تغريدة قديمة ليوم المباراة قبل تأجيلها، وهو يغطي وصول لاعبي العميد للمطار استعدادًا للتوجه لحائل.

أما عن مزاعم الكنعان بأن صورة الرحلة قديمة، فنشر الصحفي الاتحادي رابطًا لمسار الرحلة بالصور والفيديو، واختتم: "كما أنه معروف أي رحلة بالعالم يجب أن تتم عبر منطقة جوية يوجد بها طيران والرحلات من جدة إلى حائل تمر من فوق المدينة المنورة هكذا باختصار، والمعلومة المؤكدة التي لدي أن الطيار حاول الهبوط في حائل أكثر من مرة وبسبب الضباب الكثيف لم ينجح وعاد إلى جدة .. وخلال هذا اليوم نفسه .. لم تنجح أكثر من رحلة الهبوط لمطار حائل لنفس السبب .. ويمكن لأي شخص التأكد من ذلك بسهولة، أنا لا اقوم بتنزيل أي خبر وإلا وأنا واثق منه تمام الثقة ولله الحمد".

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، فيما يحل الطائي في المركز الـ16 بـ17 نقطة مع مرور 19 جولة من الموسم.

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