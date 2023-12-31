اتهامات قوية بعد التأجيل .. الطائي: الاتحاد ينتقم منا بسبب الهلال وبنزيما أدخل الشك في قلوبنا!

المتحدث الرسمي باسم الطائي يشكك في نادي الاتحاد ويطالب بالتحقيق بعد واقعة تأجيل مواجهة الفريقين..

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خرج ياسر الكنعان؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الطائي، بتصريحات قوية واتهامات وجهها لنادي الاتحاد بعد تأجيل مواجهة الفريق، مطالبًا بمزيد من التحقيق في الواقعة.

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المباراة كانت من المقرر أن تقام أمس السبت، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، لكن رابطة دوري المحترفين أعلنت تأجيلها بداعي عدم تمكن طائرة العميد من الهبوط في حائل، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتحديد السابع من فبراير موعد جديد لها، وهو ما أغضب المنافس.

الكنعان استغرب من طريقة الرابطة في التأجيل، مشددًا على أنه لم يتواصل أحد مع ناديه قبل اتخاذ القرار، حتى لم يحدث تنسيق حول الموعد الجديد، موضحًا أن فريقه سيكون موجودًا في الإمارات وقتها، في معسكر مغلق استغلالًا لفترة توقف الدوري بالتزامن مع كأس آسيا للمنتخبات 2023.

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وطالب متحدث الطائي بالتحقيق مضيفًا: "لم يتجاوب معنا أي أحد من الرابطة، نحن مستغربون ومتألمون من طريقة اتخاذ قرار التأجيل، من المفترض أن الرابطة تضمن عدالة المنافسة بين الأندية، لذلك يجب اتخاذ القرارات دون منح فرصة لأي طرف للتشكيك بها، وأبسط خطوة في هذه الحالة هو طلب تقرير من هيئة الطيران المدني أو من هيئة الأرصاد، كان يجب التواصل مع الهيئات الحكومية المعتبرة لتكون الفاصل في هذه المواضيع، لكن الرابطة استندت على تقرير شركة متعاقد معها منافسي وأجلت بناءً عليه، المشكلة الأكثر إيلامًا أن التأجيل اتخذ دون أي تنسيق معنا!".

وواصل: "من يضمن لنا أن الاتحاد استقل طائرة خاصة ووصل لحائل؟!، الشركة الناقلة له؟، أنا أريد دليلًا آخر، ليس لدي أي دليل لاستقلالهم الطائرة من الأساس، ففي كافة المناسبات التي يستقل بها الاتحاد طائرة خاصة ينشر مركزه الإعلامي صوره من داخل الطائرة، فلماذا لم يحدث هذه المرة؟، بجانب منح أهم لاعب عنده (كريم بنزيما) إجازة قبل آخر مباراة قبل التوقف رغم وضع الاتحاد الصعب!".

واختتم مؤكدًا محاولات الانتقام من ناديه: "نحن نتعرض منذ عامين لشائعات كبرى من إعلاميين محسوبين على أندية كالاتحاد، ووصل الأمر إلى شائعات عن رئيس النادي والعاملين به، شائعات لا تُقبل نهائيًا، هل يريدون أن نكون تابعين لهم؟، كل هذا لأنني تحديت الاتحاد بالفوز عليه وحدث؟!، فوزنا أمام الاتحاد الموسم الماضي وتحويل لقب الدوري للهلال ربما هو سبب رد فعل الاتحاد هذا ضدنا!، الطائي معروف أنه يتحدى أي نادٍ، ولا يجب أن يلومنا أحد للفوز عليه!، تنتظرون أن ننهزم أمامكم كي لا تغضبون؟!".

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