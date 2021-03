دلالات رحيل أجويرو عن مانشستر سيتي.. الوُجهات المتوقعة والأسلوب

في خطوة مفاجئة ومتوقعة في الوقت نفسه أعلن مانشستر سيتي عبر حساباته على وسائل التواصل إقامة حفل تكريمي خاص لهدّافه التاريخي سيرجيو أجويرو الذي سيرحل عن الفريق مع إنتهاء عقده هذا الصيف.

المُفاجئ في الإعلان كان توقيته، فشائعات الرحيل كانت تحوم بجديّة كبيرة حول اللاعب، كما أن دقائق مشاركته مع فريقه مؤخراً -قبل وبعد الإصابة- تُشير إلى أن بيب جوارديولا يبني فريقاً بمعزل عن هدافه التاريخي.. أما الآن وقد أصبح الرحيل حتمياً، فما هي دلالاته؟

برشلونة:

الوجهة الأولى التي تتبادر إلى الأذهان هي برشلونة، النادي الذي إرتبطت شائعات رحيله بوجهته، نظراً لنية الرئيس الجديد خوان لابورتا إيجاد "وسيلة إقناع بالبقاء لليونيل ميسي" وهذه الوسيلة يُرشّح أنها صديق ليو المقرب سيرجيو أجويرو الذي يمكن أن يعوّض "فراغ" رحيل الصديق الآخر لويس سواريز ويسد الثغرة الهجومية لغياب المهاجم في كتلونيا.

نيويورك سيتي - التابع لمانشستر سيتي

ممكن أن تكون خطة أجويرو البقاء ضمن مشروع "سيتي جروب" والإنتقال إلى الدوري الأميركي من بوابة نادي نيويورك سيتي الذي يُنافس في الدوري الأميركي والذي سبق وأن ضم في صفوفه كل من فرانك لامبارد وآندريا بيرلو.

إنديبيندينتي - الأرجنتين

في تصريح يعود إلى عام 2014 أكد أجويرو أنه سيعود إلى ناديه السابق إنديبندينتي الأرجنتيني فور انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، مشيراً حينها إلى رغبته في "رد الجميل للنادي الذي إنطلق منه"وقال أجويرو حينها:" لطالما أعلنت أني سأعود إلى إنديبندينتي وأنا بحالة بدنية جيدة، متأكد أنه مع انتهاء عقدي في مانشستر سيتي سأعود".

يوفنتوس

في ظل الأحاديث المتتالية عن إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو، حتى مع التطمينات الرسمية من النادي، إلا أن لا شيء مضمون في وضع سوق الإنتقالات وبالإمكان أن يكون أجويرو بديلاً محتملاً لرونالدو في حال الرحيل.

Where does Aguero rank in the list of the Premier League's greatest ever strikers?