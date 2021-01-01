كثير من الحزن والفخر .. رسالة مؤثرة لأجويرو في وداع مانشستر سيتي

أجويرو يودع الجماهير بكلمات مؤثرة

توجه أسطورة نادي مانشستر سيتي والهداف التاريخي للفريق برسالة وداعية إلى النادي وجماهيره عقب إعلان رحيله عن صفوف السيتي بنهاية الموسم الحالي بعد رحلة تاريخية.

وأعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا أنه سيقيم وداعًا تاريخيًا وعاطفيًا للمهاجم الأسطوري سيرخيو أجويرو عندما ينتهي عقده هذا الصيف، معلنًا نهاية مشواره مع النادي.

يعد أجويرو، الذي يحظى بتقدير استثنائي من قبل مشجعي السيتي الهداف التاريخي للنادي وأبرز نجومه التاريخيين على الإطلاق، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت مجد النادي الأكبر.

وبخصوص ذلك، وبعد إعلان رحيله عبر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، توجه أجويرو برسالة عاطفية بكثير من الحزن على لحظة الرحيل، والفخر على ما تحقق قبله.

وقال أجويرو إنه حين تأتي لحظة الرحيل ونهاية الدائرة فإن الوقت يحين لكي تحكم المشاعر، وهذه هي اللحظة التي تسيطر عليه فيها مشاعره فيما يتعلق بكرة القدم وبعلاقته مع مانشستر سيتي.

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 29, 2021

وأضاف: "لدي شعور كبير بالفخر والانتماء لكوني لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي لفترة وصلت إلى 10 سنوات، ووصولي إلى هذا العمر وأنا ما زلت لاعبًا في المستوى الأعلى وبتلك التنافسية الكبيرة.".

وتابع: "لقد كانت 10 سنوات مليئة بالنجاحات، نجحت خلالها أن أكون الهداف التاريخي للنادي في رقم لا أصدقه، قلبي ممتلئ بالحب لهذا النادي وجماهيره ستظل في قلبي إلى الأبد".

وأردف: "لقد انضميت إلى النادي في 2011 في فترة الطفرة التي حدثت خلال تاريخه الحديث، وقتها تعاقد الملاك مع العديد من اللاعبين المميزين، حتى حصلنا على مكان وسط كبار الأندية تاريخيًا".

وأكد: "حانت لحظة الرحيل، ولكن أعد الجميع أن أبذل كل ما لدي حتى نهاية الموسم الحالي، لن أدخر جهدًا، وسأقدم أفضل مستوياتي في الفترة القليلة الباقية لي هنا، كل الحب للجميع".

لابورتا يتسلح بـ"أجويرو" للإبقاء على ميسي في برشلونة!

الجدير بالذكر أن أجويرو سجل 257 هدفًا في 384 مباراة خاضها بقميص النادي السماوي، وحقق معهم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، ومرشح لتحقيقه للمرة الخامسة هذا الموسم قبل أن ينهي رحلته معهم.