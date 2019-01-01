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كأس السوبر الإيطالي

دعوات مقاطعة يوفنتوس تغزو إيطاليا

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يوفنتوس ضد الجميع في إيطاليا

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

انتشرت دعوات تدعو لمقاطعة يوفنتوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيطاليا وذلك في أعقاب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر الإيطالية.

وفاز يوفنتوس على ميلان بهدف نظيف مساء الأربعاء، ولكن اللقاء شابه حالات تحكيمية جدلية بعدم الرجوع لتقنية الفيديو في لقطة طالب فيها الروسونيري بركلة جزاء وعدة مواقف أخرى.

وتصدر هاشتاج "JuveOut"  ترتيب الأكثر تداولاً بين الإيطاليين في تويتر منذ مساء الخميس، والذي طالبت فيه الجماهير بمقاطعة بطل السيري آ بسبب التحيز التحكيمي لصالحه.

اختيارات المحررين

وطالبت الجماهير عبر تغريداتها وسائل الإعلام بالتوقف عن تغطية أحداث وأخبار يوفنتوس، وأشار آخرون للدور الذي تلعبه بعض القنوات والصحف في التغطية على الأخطاء التحكيمية المتكررة لصالح البيانكونيري.

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وذهب البعض من الجماهير في مطالباته بطرد يوفنتوس من المسابقات المحلية من أجل إعادة التنافسية والعدالة للكرة الإيطالية في ظل احتكاره لكل الألقاب في السنوات الأخيرة.

بينما ردت جماهير يوفنتوس بنشر صور تتويج الفريق الأخير في كأس السوبر وعلقت بأنها وفريقها لا يعطون أهمية لتلك الاحتجاجات التي لا صحة ولا أساس لها.

يذكر أن يوفنتوس يسيطر على بطولة الدوري في السنوات السبع الأخيرة، كما حقق الثنائية المحلية في آخر أربعة أعوام.

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