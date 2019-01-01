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يوفنتوس يغير استراتيجيته في صفقة رامسي

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Getty/Goal
يوفنتوس حصل على توقيع رامسي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس عازم على تبكير ميعاد وصول آرون رامسي، النجم الويلزي، من أرسنال إلى يناير الحالي.

وأكدت عدة مصادر خضوع رامسي للفحح الطبي تمهيداً لانتقاله مجاناً لصفوف البيانكونيري بداية من شهر يونيو المقبل بعد انتهاء عقده في أرسنال.

وقالت "توتو سبورت" إن رامسي اتفق بالفعل على عقد لمدة خمسة مواسم مع يوفنتوس، ولكن الفريق يريده أن يبدأ عقده مبكراً.

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وأضافت الصحيفة أن فابيو باراتيتشي وبافيل نيدفيد، مسؤولي السيدة العجوز، يعملان لإقناع أرسنال للتخلي عن اللاعب في يناير.

وأكد مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري في أكثر من مناسبة أن الفريق لا يحتاج تدعيمات على صعيد خط الوسط إلا في حالة حدوث طواريء.

ويعود يوفنتوس لمنافسات بطولة الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع عندما يستضيف كييفو بتورينو ضمن الجولة العشرين.

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