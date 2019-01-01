دراسة تكشف عن تكلفة المباراة الواحدة لكوتينيو في بايرن ميونخ

مبلغ لا يصدق..

بدأت أعين الصحافة الألمانية تنصب رويدًا رويدًا على فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ، وذلك بعد الأداء المتواضع الذي يظهر به منذ انضمامه إلى ملعب الأليانز آرينا في الصيف المنقضي.

العملاق البافاري تحصل على خدمات كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم ودفع 25 مليون يورو إلى برشلونة في مقابلها، مع امتلاك حق شراء الدولي البرازيلي نظير 125 مليون يورو، إلا أن هذا البند ليس بملزم للفريق الألماني.

صحيفة "بيلد" الألمانية نشرت دراسة عن القيمة الفعلية التي يُكلفها كوتينيو لخزائن البايرن منذ لحظة انضمامه، وقد أدّعت أن الصفقة ككل كلفت بطل البوندسليجا 33.5 مليون يورو، باعتبار أن راتب اللاعب يصل إلى 8.5 مليون يورو في هذه السنة.

لكن المفاجأة تأتي بأن بحسب الدراسة، فإن تكلفة المباراة الواحدة لصاحب الـ27 عامًا تبلغ 657 ألف يورو مع وجود إمكانية لأن تصل إلى 837 ألف يورو في الفترة المقبلة.

كوتينيو خاض بقميص بايرن ميونخ حتى الآن 15 مباراة، 10 منها في الدوري الألماني و4 في دوري أبطال أوروبا وواحدة في كأس ألمانيا أمام بوخوم، ليكون تكلفة مشاركته في كل هذه المباريات ما يزيد عن 9.8 مليون يورو.

قد تكون هذه هي التكلفة الأكبر لأي لاعب سبق وأن ارتدى قميص العملاق البافاري عبر تاريخه، ولكن يبقى السؤال هل قدّم كوتينيو ما يجعله يستحق هذه القيمة المادية الكبيرة حتى الآن؟ الأرقام تُجيب بالسلب على هذا السؤال.

ففي 15 مباراة، سجل كوتينيو فقط هدفين وصنع أربعة، وهو رقم يقل مثلًا عن ما قدمه توماس مولر، الذي صنع ستة أهداف وسجل هدفين ومع ذلك يلقى انتقادات لاذعة تجعله قريب من مغادرة البايرن في الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن مع وصول هانس فليك إلى منصب المدير الفني خلفًا للمُقال نيكو كوفاتش، لم يشارك كوتينيو كأساسي في مباراتي أولمبياكوس بدوري الأبطال ودورتموند في الدوري، ففضل مساعد يواخيم لوف الأسبق الاعتماد على مولر كصانع للألعاب.