كيف علق نوير على أنباء عودة جوارديولا لبايرن ميونخ؟

ويكشف عن رأيه في المدرب المؤقت

تحفظ حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير، على الشائعات المتداولة في وسائل الأعلام الألمانية في الساعات القليلة الماضية، عن احتمال عودة بيب جوارديولا لقلعة "آليانز آرينا".

ومنذ إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش من تدريب العملاق البافاري، تتسابق الصحف الألمانية في تحديث الأنباء حول المدرب الدائم المنتظر بعد انتهاء دور المدرب المؤقت الحالي هانسي فليك.

وزعمت صحيفة "بيلد" أن مدرب الفريق السابق في الفترة بين عامي 2013 و2016، والإشارة إلى المدرب الكتالوني، قد يعود مرة أخرى لتدريب الفريق، وذلك بالتزامن مع اللحظات الصعبة التي يمر بها مع مانشستر سيتي، بتقلص فرصه في الاحتفاظ بلقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

وفي خضم هذه الشائعات، خرج المدرب الألماني توماس توخيل من قائمة المرشحين لتدريب البايرن بعقد دائم، لتمسكه بالبقاء مع باريس سان جيرمان، ونفس الأمر بالنسبة لمدرب فريق الشباب السابق إريك تين هاج، هو الآخر رفض التخلي عن مشروعه في "يوهان كرويف آرينا".

وعندما سُئل حارس ألمانيا الأول عن رأيه في هذه الأنباء، قال "لا يمكنني التعليق على مثل هذه الشائعات. الآن تركيزي مع المنتخب، وهذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن عودة جوارديولا، لكننا سنرى ما سيحدث وما ستقرره الإدارة".

وأضاف "أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام في في الوقت الراهن، وفي الأيام الستة الماضية، قام فليك بعمل جيد جدًا، وحققنا معه الفوز في مباراتين، أما قرار تعيين جوارديولا يرجع للإدارة".

هل تٌفضل المدرسة القديمة من اللاعبين أم لاعبي المدرسة الحديثة من كرة القدم؟ 👀 pic.twitter.com/m5KvWMLk9S — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 13, 2019

وكان بيب قد حقق نجاحات لا بأس بها مع عملاق الكرة الألمانية، منها على سبيل المثال الاحتفاظ بالبوندسليجا 3 مواسم متتالية وكأس ألمانيا مرتين، لكنه فشل في فك طلاسم دوري أبطال أوروبا.