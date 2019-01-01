دجانيني تفاريس جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام الهلال

أكد أن اللاعب قد تجاوز الإصابة التي لحقت به في المعسكر الإعدادي الخارجي في النمسا

ماجد جزر

دخل المهاجم دجانيني تفاريس في حسابات النادي الأهلي بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وذلك قبل مباراة الفريق المقبلة أمام نادي الهلال في دوري أبطال آسيا.

الأهلي يواجه الهلال في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بنظام الذهاب والعودة، في مواجهة تنتظرها جماهير الكرة العربية بشكل عام والسعودية على وجه التحديد.

الجهاز الطبي بنادي الأهلي أكد أن اللاعب قد تجاوز الإصابة التي لحقت به في المعسكر الإعدادي الخارجي في النمسا.

ومنح طبيب الفريق الضوء الأخضر لتفاريس من طبيب الفريق للعودة إلى التدريبات، بعد تجاوزه الاختبارات الطبية المطلوبة وإجرائه كشفاً طبياً نهائياً.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الكرواتي بالثنائي عمر السومة وتفاريس في الخط الأمامي للفريق في مواجهة الهلال الأولى التي ستقام الثلاثاء المُقبل.

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يُذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي والهلال ستُقام في الرياض في الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي.