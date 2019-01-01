النصر يتأكد من جاهزية حمد الله وجوليانو لمواجهة الوحدة الإماراتي

النصر يواجه الوحدة الإماراتي الاثنين المقبل بالرياض

ماجد جزر فيسبوك تويتر

أكد الجهاز الطبي بنادي النصر السعودي جاهزية الثنائي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانو للتواجد رفقة العالمي خلال مباراتهم المقبلة أمام الوحدة بدوري أبطال آسيا.

النصر يواجه الوحدة الإماراتي الاثنين المقبل بالرياض، في مباراة ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وكانت الفترة الماضية قد صاحبتها شكوك حول مشاركة البرازيلي جوليانو الذي فضل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا قيده في القائمة على المغربي نور الدين أمرابط.

الجهاز الفني تأكد من جاهزية هداف الدوري السعودي الموسم الماضي عبدالرزاق حمد الله جاهز لياقياً فيما تجاوز البرازيلي جوليانو الإصابة.

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وتصل يوم غد (الأحد) إلى الرياض بعثة نادي الوحدة الإماراتي، حيث سيجري الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة استاد الملك فهد الدولي.