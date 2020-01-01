دانييل مالديني يكمل مسيرة والده وجده مع ميلان

دانييل مالديني يشارك للمرة الأولى رفقة ميلان اليوم ضد هيلاس فيرونا.

شارك اللاعب الشاب دانييل مالديني نجل أسطورة ميلان باولو مالديني اليوم للمرة الأولى رفقة الروسونيري في مواجهة اليوم ضد هيلاس فيرونا.

مواجهة اليوم كانت خاصة للغاية بالنسبة لدانييل مالديني الذي أصبح ثالث أفراد عائلة مالديني الذي يلعب مع نادي ميلان عبر التاريخ.

ويأتي والد دانييل باولو مالديني في المركز الأول كأكثر من شارك مع فريق ميلان من العائلة، بواقع 647 مباراة عبر مسيرته الكروية.

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ويحتل جد دانييل تشيزاري مالديني المركز الثاني في تلك القائمة بواقع 347 مباراة لعبهم، ليكون إجمالي ما شاركت فيه العائلة حتى الآن هو 995 مباراة في كل البطولات.

وحصل دانييل مالديني اليوم على رقم خاص للغاية عندما شارك في مواجهة هيلاس فيرونا، حيث أصبح أول لاعب من مواليد الألفية الجديدة يلعب في الدوري الإيطالي مع ميلان.

وكان ميلان قد تعثر اليوم أمام نظيره هيلاس فيرونا بعدما تعادل معهم بهدف لكل فريق، لتتوقف انتصارات النادي بعد سلسلة أخيرة أمام كالياري وأودينيزي وبريشيا.

جدير بالذكر أن ميلان بعد مباراة اليوم ارتفع لرصيده للنقطة رقم 32 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.