دانكلير يتوعد نجوم النصر ويكشف عن سبب انتقاله للأهلي

النجم البرازيلي يتحدث عن سبب عدم فوز الأهلي حتى الآن

كشف النجم البرازيلي، دانكلير بيريرا مدافع النادي الأهلي، عن طموحاته مع الراقي، وأسباب انتقاله لصفوفه، وأيضًا عن صداقته باللاعبين المتواجدين حاليًا بالدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي تعاقد مع دانكلير بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من نادي سيريزو أوساكا الياباني لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

دانكلير قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر قناة "إم بي سي أكشن": "بعد 3 جولات لسنا راضين بشكل على أداء الفريق، هناك قرابة الـ6 لاعبين جدد لم يلعبوا كمجموعة من قبل".

وعلق اللاعب البرازيلي على عدم تحقيق فريقه لأي فوز حتى الآن، حيث قال: "صحيح لم نفز ولكن لم نخسر أيضًا، ومن المباراة القادمة سيكون الانسجام أفضل وكذلك النتائج".

وعن الأزمات الدفاعية التي كان يمر بها الأهلي الموسم الماضي، قال دانكلير: "أنا لا أستطيع القيام بمنظومة الدفاع كشخص واحد، لأن كرة القدم لعبة جماعية، وأحتاج دائمًا لمساعدة زملائي في الملعب، لتأدية المهام الدفاعية والهجومية ومع الوقت سيتحسن الأداء الدفاعي لنا".

وواصل: "سمعت عن قوة الدوري السعودي للمحترفين من لاعبين برازيليين سابقين، والحديث كان أن المسابقة تحتاج إلى جهد عالي، لأن رتم المباريات سريع والتنافس قوي جدًا، وهذا ما وجدته منذ وصولي هنا".

دانكلير- لاعب الأهلي السعودي : كل أصدقائي البرازيليين ممن لعبوا هنا قالوا لي الدوري السعودي تنافسي.. لا أعتقد أنك كلاعب برازيلي تستطيع النجاح بسهولة..أتمنى مواجهة تاليسكا فهو صديقي وكذلك بيتروس وأنسيلمو ..



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اللاعب البرازيلي تابع: "سعيد بتمثيل فريق كبير مثل الأهلي، واللعب في الدوري السعودي للمحترفين ولثقة الإدارة والتعاقد معي، وعلينا كلاعبين مساعدة بعضنا من أجل تحقيق الألقاب للنادي الكبير الذي نلعب له".

بيريرا أردف: "لم يوجهني شخص معين باللعب في الدوري السعودي، بقدر أن كل أصدقائي البرازيليين الذين لعبوا هنا قالوا لي لا تعتقد أنك ستنجح هناك طالما أنك برازيلي، بل الأمر يحتاج إلى جهد كبير، في ظل وجود نجوم كبار".

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واختتم مدافع الأهلي تصريحاته قائلًا: "أتمنى مواجهة أندرسون تاليسكا وبيتروس وأنسيلمو دي مورايس لاعبا النصر، وبيتروس ماتيوس لاعب العالمي السابق، وكذلك سوزا لاعب الاتفاق فهم أصدقائي وأتمنى مواجهتهم".

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