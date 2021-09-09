باولينيو يتحدث عن هدفه مع الأهلي ويستشهد بواقعة ميسي

النجم البرازيلي يتحدث عن زميله السابق ميسي

تحدث النجم البرازيلي باولينيو، قائد ولاعب وسط فريق النادي الأهلي، عن ما يتمنى أن يحققه مع الراقي خلال الموسم الحالي، معلقًا أيضًا على مسألة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

باولينيو انتقل إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع ناديه السابق جوانزهو الصيني.

ماذا يشعر باولينيو بتواجده في المملكة العربية السعودية؟

النجم البرازيلي قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" المذاع عبر قناة العربية: "أنا سعيد باللعب هنا في السعودية، جئت منذ فترة قصيرة، ولذلك أشعر أن كل شيء جديد بالنسبة لي، حاليًا أسعى للتعرف على كل شيء خاص بمدينة جدة".

وتابع: "أريد التعرف على الناس الذين يعيشون في جدة، العادات والتقاليد المتبعة والتي يجب عليّ أن احترمها، حتى الدوري السعودي ما زلت أحاول أوصل إلى تفاصيله".

وواصل: "أرغب التأقلم على الأجواء سواء كرويًا أو على الصعيد الشخصي، ولكن الأمر ليس سهلًا، خاصة بالنسبة لعائلتي، نعم نحن تعودنا على الانتقال من بلد لآخر بسبب كرة القدم".

ما هو انطباع باولينيو عن الدوري السعودي والأهلي؟

وكشف باولينيو عن انطباعه بشأن الكرة السعودية، حيث قال: "شاركت مع الأهلي في مباراتين فقط، وأريد أن أشير إلى أنني لم أخضع لضغط المباريات والتدريبات منذ 8 أشهر، وهذا أمر أريد أن أراعيه حتى لا أقع في مطب الإصابات".

وأردف: "أستغل فترة التوقف الحالية، من أجل العودة للمستوى الفني والبدني المطلوب، وأنا شخص جاد وأسعى للوصول إلى أهدافي، وأقوم بخوض تدريبات فردية وإضافية من أجل استعادة لياقتي الفنية المعهودة".

باولينيو يتحدث لـ #في_المرمى عن ايامه الأولى في النادي الأهلي pic.twitter.com/7EcK9s5LF8 — العربية - في المرمى (@FilMarma) September 8, 2021

واستطرد قائلًا: "مباريات الدوري السعودي قوية، وهذا ما لمسته من مشاركتي خلال آخر مباراتين، واستمتعت كثيرًا باللعب والمشاركة حتى الآن".

وتحدث باولينيو عن هدفه مع الأهلي، حيث قال: "شعرت منذ البداية أنني سألعب مع فريق كبير (الأهلي)، وما مر به الفريق الموسم الماضي يمر به أي فريق في العالم، المطلوب هو العمل الجاد من أجل تعويض ما حدث وهذا ما نسعى له

ماذا قال باولينيو عن ميسي وشارة القيادة مع الأهلي؟

وعلق باولينيو على منحه شارة القيادة بالأهلي قائلًا: "شارة القيادة بالنسبة لي فخر كبير، أعلم أن الجميع يعاملني على أنني شخص مهم ومخضرم، وهذا الأمر يعني لي الكثير، ولكنني إنسان عادي وبسيط جدًا، أحب الحديث مع الجميع بلا استثناء، ونشر الفرح والبهجة فيما بينهم، وأسعى لنقل ما تعلمته في الملاعب للاعبين الصغار في السن".

وعن ميسي قال باولينيو: "في الوقت الحالي كرة القدم تمر بحالة تطور سريعة وغير مسبوقة، جميعنا يعلم ما حدث لليونيل ميسي وقصة انتقاله، هو أسطورة برشلونة الإسباني والكرة العالمية بلا شك، ولكن لا تعلم ما تخبأ لك الأقدار، فقد تلعب في نادي لمدة 20 عامًا وفجأة تنتقل لفريق آخر، هذه هي حال كرة القدم حاليًا".

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