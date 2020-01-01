داكوستا ردًا على رئيس الاتحاد: صرخت في وجه لاعبًا بسبب "التبغ"

المدافع المغربي يرد على رئيس الاتحاد بتصريحات مثيرة.

رد المغربي مروان داكوستا، مدافع نادي الاتحاد السابق، على أنمار الحائلي رئيس العميد، بعد تصريحات الأخيرة التي خرج بها خلال الساعات الماضية، يوجه فيها بعض الانتقادات والاتهامات له.

الحائلي خرج بتصريحات إذاعية يؤكد خلالها على أن داكوستا كان دائمًا ما يدخل في مشاكل مع زملائه اللاعبين، بالإضافة إلى طلباته الكثيرة.

وتواصلت جماهير الاتحاد مع داكوستا من أجل معرفة حقيقة ما قاله الحائلي، ليرد المدافع المغربي عبر تصريحات متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:

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"المباراة التي صرخت بها بين الشوطين، كانت الديربي أمام الأهلي، لأننا كنا سيئين للغاية، وصرخت بوجه لاعب واحد فقط، لأنه كان يضع التبغ (النشوق) في فمه بين شفتيه، هل ترى أن هذا الأمر طبيعيًا؟".

رئيس الاتحاد: طلبات داكوستا كانت كثيرة وسخر مني بسبب مكافأة

وتابع: "ما أخبرك به صحيحًا لأن الجميع شاهد الفارق بالفريق على أرضية الملعب".

مروان داكوستا رحل عن نادي الاتحاد بشكل مفاجئ، حيث قام بفسخ تعاقده، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وفقًا لما أعلنه وقتها.