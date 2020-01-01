رئيس الاتحاد: طلبات داكوستا كانت كثيرة وسخر مني بسبب مكافأة

أنمار الحائلي يكشف عن تفاصيل ما حدث مع مروان داكوستا.

روى أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، قصة أزمة المدافع المغربي مروان داكوستا، لاعب الفريق السابق، منذ أن تولى الحائلي رئاسة النادي، وحتى رحيل اللاعب وفسخ عقده.

الحائلي قال خلال تصريحات إذاعية: "في بداية فترة الرئاسة، قيل لنا أن داكوستا يحتاج إلى تعامل مختلف، نظرًا لأنه لاعب مميز، ولكنه متطلباته كانت كثيرة".

رئيس الاتحاد تابع: "البداية كانت في موقف السيارات، حيث ركن سيارته في مواقف الإداريين، ثم طلب أن لا نضمه في قائمة دوري أبطال آسيا، لأنه يحتاج إلى العلاج، وأنه يحتاج لعلاج تحت طبيب خاص في برشلونة، ونحته 150 ألفًا من أجل القيام بهذا الأمر".

المزيد من الفرق

أنمار الحائلي أردف: "عاد داكوستا مرة أخرى وطلب سيارة أخرى لزوجته، خلاف التي قدمها له النادي، كونها لا تتناسب معها، وقمنا بتوفيرها، ثم أراد أن يغير مدرسة ابنته، وحدث هذا الأمر مرتين، كما أنه يدخل في مشادات مع لاعبين".

تقارير: جاريدو يدرس تسريح عدد كبير من لاعبي الوداد المغربي

واستطرد قائلًا: "آخر ما حدث أعلنت عن مكافأة قدرها 10 آلاف ريال لكل لاعب، بعد الفوز على الاتفاق، وكان رده أن ذلك المبلغ لا يكفيه لطلب وجبة سريعة".

وواصل: "أخيرًا جاء إلى مكتبي في نوفمبر من أجل مخاطبتي حول تفعيل بند التجديد في عقده، والذي يفترض أن يكون موعده شهر أبريل، لأنه أنقذ الاتحاد من الهبوط".

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته قائلًا: "أخبرناه بأن ذلك لن يحدث، إلا إذا رفع من مستوياته قبل المدة المتفق عليها، ولكنه رفض وقرر الرحيل عن النادي".

يذكر أن مروان داكوستا رحل بشكل مفاجئ عن نادي الاتحاد، وقام بفسخ عقده، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، حسبما أعلن وقتها.