دافيد لويز لجماهير آرسنال: بالكفاح ستعود الألقاب

المدافع البرازيلي يعطي جماهير آرسنال طاقة إيجابية بعد ظهوره الأول مع الفريق

ألهب المدافع البرازيلي دافيد لويز حماس جماهير آرسنال، بتصريحات تفوح منها رائحة الأمل والتحدي من أجل غد أفضل، وذلك بعد ظهوره الأول بقميص المدفعجية منذ قدومه من الجار اللندني تشيلسي في آخر لحظات الميركاتو الصيفي في إنجلترا.

وشارك صاحب الـ32 عامًا في موقعة بيرنلي، التي انتهت بفوز كتيبة المدرب الإسباني أوناي إيمري بهدفين لهدف، ليؤمن الفريق العلامة الكاملة في أول جولتين، وهو الأمر الذي لم يفعله آرسنال منذ سنوات.

وتعمد مدافع باريس سان جيرمان السابق، إعطاء رفاقه الجدد وجماهير النادي طاقة إيجابية قبل زيارة "أنفيلد روود" لمواجهة ليفربول الأسبوع المقبل، بدلاً من التفكير في عثرات الماضي، حيث تجرع آرسنال من مراراة الهزيمة بنتيجة 3-1، 4-0 و5-1 في آخر ثلاثة مواسم أمام أحمر الميرسيسايد.

وقال دافيد لويز "لا تفقد الأمل في حياتك، وإذا لم تحاول القيام بأي شيء، فلن تتقدم خطوة إلى الأمام، هذه هي فلسفتي في الحياة لأكون إيجابيًا وحالمًا، لكن الحلم يبقى شيئًا واحدًا، لكن لتحققه تحتاج القيام بأشياء كثيرة، ومن حقي أن أحلم بأننا نستطيع القتال من أجل الحصول على شيء كبير، وهذا ما سأقوله أمام الجميع".

وأضاف "أحاول المساعدة بكل ما تعلمته في حياتي، وفي نفس الوقت أشعر أنني أستطيع العطاء عندما يكون لدي شيء يمكنني القيام به، وبالنسبة لي. فقد قضيت الكثير من اللحظات الرائعة في مسيرتي وحصلت على العديد من الألقاب، وأحاول أن أشرح لهم كيفية العمل بجد، التواضع، الحفاظ على ثباتك داخل الملعب والتقدم خطوة بخطوة".

🏟️المباراة الأولى

👌ثلاث نقاط

🥅شباك نظيفة



📢 السيدات والسادة .. سيميوني عاد إليكم من جديد 💥 pic.twitter.com/uY8cdC3h3r — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 18, 2019

وعن السبب الذي دفعه للإصرار على مغادرة مشروع فرانك لامبارد في تشيلسي لبدء حياة جديدة مع آرسنال، قال "أنا رجل طموح، ولهذا قررت الانتقال لآرسنال، كنت أستطيع الذهاب لدوري مريح وأحصل على المال، لكني أعشق التحديات والأشياء الجديدة في حياتي".