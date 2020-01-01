دافيد ألابا يلمح بالانتقال إلى البريميرليج

لمح النمساوي دافيد ألابا الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني، بأنه لا يستبعد اللعب لأحد الفرق في البريميرليج في المستقبل.

ألابا صاحب الـ27 عاماً انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2008، عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً فقط، وشارك حتى الآن مع بايرن ميونخ في 350 مباراة.

وتحدث ألابا في تصريحات لمجلة "تايمز" الأمريكية قائلاً: "الانتقال إلى البريميرليج؟، لما لا سنرى ما الذي سيحدث مستقبلاً".

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وأضاف: "أنا مشجع ومتابع جيد للبريميرليج، أنا أشجع أرسنال منذ الطفولة، أحب باتريك فييرا للغاية، من الممكن أن ألعب في البريميرليج مستقبلاً".

وتابع: "حتى هذه اللحظة لا أفكر في الرحيل أصب كامل تركيزي مع بايرن ميونخ، ولكن أتخيل نفسي ألعب في مكان أخر".

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واختتم: "أصب كامل تركيزي مع البايرن، أنا أرغب في الوصول لكل أهداف الفريق هذا الموسم، نحن نسير بشكل جيد نحو تحقيق الألقاب خاصة الدوري والكأس، ومن الممكن أيضاً أن نحقق المستحيل ونفوز بدوري أبطال أوروبا".

وسينتهي عقد دافيد ألابا مع فريقه بايرن ميونخ صيف عام 2021، لذلك يفكر اللاعب بجدية الآن في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر، خاصةً بعد تألق الظهير الأيسر الشاب ألفونسو ديفيس.