أخبار الانتقالات: بوكتينيو بديلاً لجوارديولا.. وكارثة السيتي ستطيح بنجومه

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 16 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم السبت 15 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 16 فبراير 2020:

بوكتينيو بديلاً لجوارديولا في مانشستر سيتي

تحاول بعض الصحف الإنجليزية البحث عن الاسم البديل للمدرب الإسباني بيب جوارديولا خاصة أنه من المحتمل رحيله في حالة تأكيد عدم مشاركة السيتي في دوري الأبطال لموسمين قادمين.

وأبرز الأسماء المرشحة هو المدرب الأرجنتيني بوكتينيو الذي يبحث عن نادي لتدريبه بداية من الموسم المُقبل حيثُ توجد عروض من جانب مانشستر يونايتد وبعض الشائعات حول بايرن ميونخ.

ريال مدريد يستغل مشاكل مانشستر سيتي

يحاول نادي ريال مدريد البحث عن النجوم المؤثرين في مانشستر سيتي تمهيداً للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، مستغلاً مشكلة السيتي مع الاتحاد الأوروبي التي ستمنعه عن المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسمين.

الملكي الإسباني سيعرض 180مليون يورو على النجم الإنجليزي سترلينج من أجل الموافقة على الرحيل إلى الدوري الإسباني.

ألابا غير مهتم بالدوري الإنجليزي

أبدى نجم بايرن ميونخ النمساوي ديفيد ألابا عدم اهتمامه باللعب في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المُقبلة مُعبراً عن حبه ووفائه إلى بايرن ميونخ.

ألابا يرغب في الفوز مرة أخرى بدوري أبطال أوروبا رفقة الفريق البافاري حيثُ نجح في تحقيقها عام 2013، كما أنه لديه عقدًا مع الفريق يمتد حتى 2021 ومازالت المفاوضات جارية لتجديده.

مانشستر يونايتد يُحدد قيمة صفقة جيراليش

حدد مسؤولي نادي مانشستر يونايتد قيمة صفقة نجم وسط أستون فيلا المتألق هذا الموسم جيراليش با يُقارب 60 مليون يورو على أن تتم المفاوضات في الميركاتو الصيفي القادم.

جيراليش عليه الكثير من الضغوط بسبب العروض الكثيرة المُقدمه له على رأسها نادي تشيلسي الإنجليزي، ولا يوجد قرار حتى الآن من جانب أستون فيلا حول هذا الأمر.

جوارديولا قلق من إيقاف مانشستر سيتي

تغيرت أفكار المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد قرار إيقاف النادي الإنجليزي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين على التوالي.

سيكون قرار جوارديولا صعبًا للغاية في التمسك بالسيتي مع عدم لعب في البطولة الأوروبية، مع وجود الكثير من العروض المختلفة أبرزها نادي يوفنتوس.

برشلونة يُخطط للحصول على تراوري في الميركاتو الصيفي

يحاول مسؤولي نادي برشلونة رسم خارطة الميركاتو الصيفي من خلال تحديد قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال الفترة المُقبلة، ومن بين هؤلاء النجوم لاعب ولفرهامبتون آداما تراوري .

النجم الإسباني نجح في لفت أنظار معظم الأندية الأوروبية له خاصة مع قدراته الجسمانية الكبيرة بالإضافة إلى مهاراته الكبيرة لكن لا توجد أي مفاوضات مع ولفرهامبتون .

فان دي بيك مُهتم بريال مدريد

أشارت صحيفة ميرور الإنجليزية أن النجم الهولندي فان دي بيك مُهتم بالرحيل إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة رغم أن مسؤولي الملكي الإسباني لم يعدوا بالاهتمام البالغ للتعاقد مع اللاعب.

وفي نفس السياق كان هناك رغبة من جانب زين الدين زيدان في جلب اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي لكن فشلت الصفقة بسبب تمسك أياكس باللاعب ثم توقف الحديث تماماً حول اللاعب.

راكيتيتش مُهتم باللعب بجوار رونالدو

أبدى نجم وسط نادي برشلونة الكرواتي راكيتيتش اهتمامه باللعب بجوار كريستيانو رونالدو في نادي يوفنتوس في الموسم المُقبل.

الصحافة الإسبانية كانت قد أشارت أن مسؤولي السيدة العجوز كانوا قريبين من حسم الصفقة في سوق الانتقالات الشتوية لكنه تم تأجيلها إلى الموسم المُقبل.