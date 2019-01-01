دارميان سعيد باللعب في أي مركز مع مانشستر يونايتد

الظهير الجوكر جاهز للعب في قلب الدفاع

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماتيو دارميان استعداده للعب في أي مركز يطلبه منه المدرب أولي جونار سولشار في مانشستر يونايتد.

المدافع الإيطالي لم يلعب منذ لقاء التاسع من ديسمير أمام ليفربول، وقد عاد للظهور مجددًا على أرض الملعب خلال مواجهة ريدينج في الكأس، لكنه لم يلعب في خانة الظهير الأيمن أو الأيسر كما اعتاد بل أشركه المدرب سولشار في قلب الدفاع.

صاحب الـ29 عامًا قال للموقع الرسمي لناديه "ألعب بالطبع كظهير أيمن أو أيسر، الأمر بالنسبة لي غير مهم. أحاول بذل قصارى جهدي كل مرة ألعب فيها وأحاول مساعدة النادي لتحقيق الفوز".

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"لعبت أحيانًا كمدافع ضمن دفاع ثلاثي، لذا اللعب كمدافع ليس مشكلة بالنسبة لي. أنا بالطبع لاعب ذو خواص دفاعية أكثر من الهجومية، لكن علي مساعدة الفريق. لدينا 25-26 لاعب ممتاز جاهزون للعب. لا يهم من يلعب منذ البداية، الجميع عليه أن يكون جاهزًا، لأنه في إنجلترا والبريميرليج خاصة هناك الكثير من المباريات وعلى الجميع أن يكون جاهزًا".

ويستعد اليونايتد لمواجهة توتنهام في البريميرليج الأحد القادم وهو الاختبار الأصعب للمدرب سولشار الذي حقق الفوز في مبارياته الخمسة الأولى مع الفريق.

وقال دارميان عن اللقاء "أعتقد أنه مباراة ممتازة ومهمة لنا ضد منافس مباشر. ستكون 3 نقاط مهمة في حال حققنا الفوز، علينا أن نستعد جيدًا ونركز تمامًا، نحن ذاهبون هناك للفوز".