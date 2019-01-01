ساري يُحذر كالوم هودسون من الانتقال لبايرن ميونيخ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي لاعب الفريق الشاب "كالوم هودسون أودوي" من الانتقال إلى بايرن ميونيخ.

ورفض كالوم هودسون تجديد عقده مع البلوز والذي ينتهي صيف 2020 ويُطالب بالرحيل بحثًا عن فرصة أكبر للعب، ويُصر بايرن ميونيخ على الفوز بتوقيعه وقد تقدم بـ3 عروض حتى الآن كان آخرها بـ30 مليون جنيه إسترليني ولكن تم رفضها جميعًا من تشيلسي الراغب في الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

وأبدى ساري إعجابه الشديد باللاعب صاحب الـ18 عامًا مؤكدًا أن لديه مستقبلًا ممتازًا في ملعب ستامفورد بريدج، ومضيفًا "لا أظن أن انتقال كالوم هودسون لبايرن ميونيخ خطوة في الاتجاه الصحيح للاعب، لأنه لاعب إنجليزي وقوي جدًا".

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أضاف "هو يمتلك المستقبل وأعتقد أن لديه مستقبل رائع جدًا هنا، سواء مع المنتخب الوطني أو تشيلسي. أظن أن البقاء هنا هو الأفضل له. هو بالنسبة لي لاعب مهم جدًا، لاعب شاب لكنه يتحسن وقد لعب جيدًا في المباراة الأخيرة".

"لم يكن جيدًا أمام واتفورد لكن هذا فقط بسبب مشاكل عضلية. هو يتحسن وأنا سعيد جدًا به، لا أعرف ما الوضع مع النادي، لكني سعيد جدًا باللاعب".

ورفض المدرب الإيطالي فكرة الحديث مع اللاعب عن سوق الانتقالات موضحًا أن هذا عمل النادي، وعمله هو يقتصر على الحديث الفني والتحركات داخل الملعب فقط لا غير.

وعن المدافع جاري كاهيل والمرتبط بالرحيل كذلك هذا الشهر عن البلوز، قال ساري أنه لا يعرف ما الذي سيحدث وعليه الانتظار لمعرفة قرار كاهيل إن كان البقاء أو الرحيل، مؤكدًا أنه لن يضم أي مدافع آخر في حال رحيل صاحب الـ33 عامًا لأنه يمتلك إيثان أمبادو.