خيتافي يحسم مصير نجمي برشلونة وريال مدريد المعارين

ألينيا وكوبو باقيان في خيتافي أم سيكون مصيرهما الرحيل؟

كشف أنخيل مارتين المدير الرياضي لنادي خيتافي أن فريقه سيكون حريصًا على الاحتفاظ بخدمات الثنائي المعار من برشلونة وريال مدريد كارليس ألينيا وتاكيفوسا كوبو.

جاء ذلك على الرغم من اعترافه بأن تأمين توقيع أي من اللاعبين سيكون أمرًا صعبًا بالنسبة للنادي بسبب الظروف الاقتصادية الذي يعيشها رفقة جميع أندية كرة القدم.

وخاص كارليس ألينيا مباراتين فقط في الدوري الأسباني مع برشلونة في النصف الأول من موسم 2020-21، بينما تمت إعارة كوبو إلى فياريال في بداية الموسم من ريال مدريد ثم الموافقة على انتقاله إلى صفوف خيتافي يناير الماضي.

عندما فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير، انقض خيتافي على صفقات قصيرة الأجل على سبيل الإعارة من خلال التعاقد مع لاعبين شبان وصغار في السن.

جاء ذلك مع حرص النادي على البناء وبداية جيدة لموسم 2020-21 في الدوري الإسباني، وبخصوص ذلك تحدث أنخيل مارتين المدير الرياضي للنادي عن مستقبل ألينيا وكوبو.

وقال في تصريحات لكادينا كوبي الإسبانية: "خاصة بسبب الوضع الاقتصادي للأندية في إسبانيا وحول العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا في موجته الأولى ثم الثانية".

وأضاف: "كان من المستحيل الاتفاق على أي شيء في ظل هذه الظروف الصعبة، لقد كان سوقًا غريبًا للغاية، لأن الميركاتو الصيفي جاء أيضًا في ظروف مشابهة".

وتابع: "ألينيا وكوبو كانا على سبيل الإعارة فقط، برشلونة يعرف أن لاعبهم لديه عام فقط في عقده، وإذا كانت الأرقام التي تحدث عنها في متناول اليد واللاعب سعيد من الممكن أن نضمه بشكل نهائي، ولكن ذلك صعبًا"

وأردف في السياق ذاته: "لكن إذا كانت الأرقام بعيدة المنال فيما يخص المطالب المادية، فإننا في هذه الحالة سنتمنى له حظًا سعيدًا في برشلونة أو أي نادٍ آخر.

كان مارتين أكثر تشاؤمًا بشأن مستقبل كوبو، وكشف عن خطط ريال مدريد الكبيرة للجناح الشاب في المستقبل وعدم استعدادهم للتنازل عن خدماته في الوقت الحالي.

وأكد: "كوبو مستحيل أن ينضم لنا بنهاية فترة إعارته، ريال مدريد لا يمنحك حتى خيار الشراء حين تمنحه لاعبًا على سبيل الإعارة، لديهم الكثير من الآمال بالنسبة له".

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يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة لديهم حسابات اقتصادية أخرى سيتحدد على أساسها مستقبل لاعبيه الحاليين أو المعارين إلى أندية أخرى وفقًا لنفس الأزمة الاقتصادية.