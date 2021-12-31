خيانة ديمبيلي تدفع تشافي لتجميده مع برشلونة رغم الحاجة له!

تأثر كثيرًا مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، بسير مفاوضات ناديه مع عثمان ديمبيلي من أجل التجديد، لدرجة أنه قرر اتخاذ إجراءات صارمة مع النجم الفرنسي بالفترة المقبلة.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن اللقاء الأخيرة الذي جمع بين ديمبيلي وتشافي يوم 20 ديسمبر قال له فيه اللاعب بوضوح أنه يريد البقاء في كامب نو وسيبلغ وكيله بالتفاهم مع الإدارة وقبول الشروط المالية.

لكن ما حدث يوم الأربعاء كان النقيض تمامًا، فوكيل ديمبيلي، موسى سيسوكو، أبلغ برشلونة بمطالب مادية مستحيلة تضمن لموكله جمع 80 مليون يورو في سنة واحدة فقط.

تشافي والجميع في برشلونة يشعرون بالخيانة مما حدث ومن طريقة "تلاعب" ديمبيلي بهم ومحاولته الحفاظ على حظوظه في البقاء لحين جلب عرض آخر يُرضى أطماعه المادية.برشلونة يحسم صفقته الشتوية الثالثة بشرط موافقة أتلتيكو مدريد.

برشلونة يحسم صفقته الشتوية الثالثة بشرط موافقة أتلتيكو مدريد

ولهذا، فالاتجاه حاليًا هو تجميد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في حالة أن لم يرحل في سوق الانتقالات الشتوية الحالية إلى أي نادٍ آخر.

صحيح أن برشلونة في حاجة إلى ديمبيلي كونه الجناح الوحيد تقريبًا في كتيبة تشافي، إلا أن ما حدث يجبر النادي على أخذ وقفة ضخمة حتى لا تتكرر مع أي لاعب جديد.

ويحظى ديمبيلي باهتمام من نيوكاسل ومانشستر يونايتد في إنجلترا، فيما تقول الصحف أنه اتفق مبدئيًا مع يوفنتوس على الانضمام لهم بالصيف المقبل.

على الأرجح، لن يوافق ديمبيلي أن يرحل هذا الشتاء حتى يرحل مجانًا الصيف المقبل ومن ثم يجمع ثروة طائلة كمكافأة انتقال من ناديه الجديد، لذلك فلن يمانع التجميد.