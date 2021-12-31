برشلونة يحسم صفقته الشتوية الثالثة بشرط موافقة أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة برشلونة، في إنهاء ثالث صفقاتها الشتوية، بالتعاقد مع ألفارو موراتا، لاعب يوفنتوس خلال الفترة القادمة، ولكن هذا يعتمد على موافقة أتلتيكو مدريد.

وكان برشلونة قد نجح في التعاقد مع داني ألفيش، في صفقة انتقال حر، وفيران توريس من مانشستر سيتي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى الفريق الكتالوني إلى تدعيم الجانب الهجومي للفريق، بالتعاقد مع مهاجم صريح، بدلًا من سيرخيو أجويرو، الذي أعلن اعتزاله قبل أسابيع بسبب أزمة صحية، وعدم اقتناع تشافي هيرنانديز بالمهاجم لوك دي يونج.

ومن جانبه يريد موراتا صاحب الـ 29 عامًا، خوض تجربة جديدة ويرحل عن يوفنتوس، الذي لم يظهر أي مانع في رحيل المهاجم الإسباني، ومن المنتظر أن يغادر موراتا صفوف البيانكونيري في الشتاء الحالي.

ما آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع موراتا؟

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق بالفعل مع موراتا للتعاقد معه في يناير الحالي، بعقد يمتد إلى صيف 2023، مع خيار التمديد لعام آخر.

ولكن أشار التقرير الإسباني، إلى وجود عقبات قد تعيق برشلونة من التعاقد مع موراتا بالرغم من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب.

ما الذي يمنع برشلونة من التعاقد مع موراتا؟

المهاجم صاحب الـ 29 عامًا، يلعب في صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، ولا تنوي إدارة السيدة العجوز تفعيل بند الشراء الموجود في عقد اللاعب.

ووفقًا لما ذكره تقرير "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيتعين عليه الحصول على موافقة أتلتيكو مدريد للتعاقد مع موراتا، بالإضافة إلى التخلص من بعض لاعبي الفريق لحل جزء من الأزمة المالية.

ولكن ما قد يمنع إدارة أتلتيكو من الموافقة على رحيل اللاعب، هو أنها بحاجة إلى مهاجم لخلافة لويس سواريز في الروخي بلانكوس، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولا توجد أي مفاوضات حتى الآن بشأن تجديد العقد.