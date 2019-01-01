رسميًا - بطولة خليجي 25 ستقام في العراق

اتحاد كأس الخليج العربي يختار البصرة لاستضافة منافسات خليجي 25.

اجتمع أعضاء اتحاد كأس الخليج العربي، من أجل اختيار الدولة المستضيفة لبطولة كأس الخليج "خليجي 25"، وذلك في قطر، على هامش إقامة بطولة خليجي 24.

قطر تستضيف بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" حاليًا، بمشاركة 8 منتخبات وهم "قطر، العراق، السعودية، الكويت، عمان، البحرين، الإمارات، اليمن".

وبإجماع جميع أعضاء اتحاد اتحاد كأس الخليج، تم اختيار البصرة في العراق، لاستضافة النسخة 25 من بطولة كأس الخليج "خليجي 25".

جاء ذلك بعدما تم انعقاد المؤتمر العام لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 24، وذلك على هامش إقامة بطولة خليجي 24 في قطر خلال الوقت الحالي.

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وبذلك تستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعدما استضفتها عام 1979، بالبطولة التي توج بها أسود الرافدين.

المنتخب العراقي توج بلقب كأس الخليج العربي 3 مرات في تاريخه، أعوام 1979، 1984، 1988.

ويعد المنتخب الكويتي هو أكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة كأس الخليج العربي، برصيد 10 بطولات في تاريخه.