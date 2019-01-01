خاص | السومة: برانكو لم يدخل غرفة الملابس وقبلت النصر حزنًا على الاهلي، والجمهور نقطة ضعفي

السومة كشف عن إمكانية رحيله عن الأهلي، ورغبة النصر للحصول على خدماته، ورأيه في برانكو وعودة جروس.

كشف اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي عن العديد من الأسرار الخاصة به على الصعيد الشخصي وخلال مشواره الاحترافي في تصريحات خاصة للنسخة العربية من موقع جول، برعاية "كول أوف ديوتي".

نجم النادي الأهلي كشف لـ"جول" عن السبب وراء تتويج فريقه بالبطولات على فترات متباعدة حيث قال: "تحدث لا أعرف، هو توفيق أو حظ، ولكن عملنا عمل كبير، وبالطبع هناك تقصير من اللاعبين، ولكن بشكل نهائي هناك بعض الأندية الأخرى التي غابت عن التتويج لفترات مثلنا".

السومة تحدث عن أزمات المدرب الكرواتي برانكو، المدير الفني السابق للأهلي، حيث قال: "برانكو لا يعرف غرفة الملابس الخاصة بلاعبي الأهلي، ولم أتذكر أنه دخل لنا للحديث معنا فيها، هو ليس مدرب سيء ولكنه اتهمنا أن هناك مشاكل، وهذا الأمر غير صحيح".

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وواصل: "ولكن أتمنى لبرانكو التوفيق، يمتلك خبرات عالية وسيرة ذاتية، ولكنه لم يتوفق معنا والأهلي مر عليه العديد من المدربين الجيدين، ولم يتوفقوا مثله".

كشف السومة سبب غضبه خلال مباراة الهلال، حيث قال: "مرحلة وانتهت، وطلبت من برانكو الجلوس احتياطيًا في لقاء الهلال بإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وفي مباراة الدوري كان عندي ظرف في الكويت، بتجديد الإقامات، وفوجئت بوضعي على مقاعد البدلاء، رغم أنه تحدث معي وقولت له ليس لدي مشكلة للمشاركة، ولكن ما أحزنني خسارة الأهلي".

وعن خطوة استقدام المدرب السويسري كريستيان جروس، قال السومة: "تحسب للإدارة استقدام جروس، لأنه يعرفنا جيدًا ويعرف الأجواء السعودية بشكل جيد، والدليل تجربة أكثر من مدرب جديد ولم يوفق، وإن شاء الله سنوفق معه، والجميع يحب المدرب السويسري".

العقيد تابع: "اللاعبين لن يشعروا بالشغف مع جروس، لأن الباقين من فترته الأولى 4 أو 5 لاعبين فقط، وبالتالي لن يكون هناك فارق".

بعد سؤاله عن رأيه في عودة الحكم السعودي، قال السومة: "لا أتذكر أن هناك حكم سعودي لم يكن عادلًا في مباراة، كل المباريات القوية والحساسة يقودها حكام أجانب، أرى أن يقود المباريات العادية حكم سعودي، والحساسة للأجانب، لأننا كلنا مع الرياضة السعودية، وأؤيد عودة الحكم السعودي للدوري السعودي".

عمر السومة تحدث أيضًا عن اهتمام الأندية باللاعب السوري حيث قال: "كان هناك اهتمام كبير باللاعب السوري، ولكن بعد نتائج كأس آسيا المخيبة، تراجع الجميع عن الحديث على اللاعب السوري، ولكن النتائج الطيبة عادت وتصدرنا تصفيات آسيا، وتحدث مع اللاعبين بضرورة اللعب لمصلحتهم".

عبر "جول" وجه السومة رسالة إلى اللاعبين السوريين، حيث قال: "ارجعوا اهتموا بأنفسكم، والتزموا وبالنهاية لكم رزقكم، وحاليًا الأمور رجعت بنسبة كبيرة بعد مرورنا ببعض المشاكل".

مهاجم الأهلي تابع: "الفترة الأخيرة أفضل اللاعبين بالدوري السعودي عرب، في السابق كان فقط طارق التايب هو العربي الأفضل في السعودي".

قائد المنتخب السوري تحدث عن فكرة الرحيل عن الأهلي، حيث قال: "باقي لي موسم مع النادي الأهلي، ولكني الآن أفضل البقاء مع الراقي، ولكن لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، وكل شيء جائز نحن في عصر الاحتراف، وجمهور الأهلي نقطة ضعفي".

واختتم العقيد تصريحاته متحدثًا عن فكرة انتقاله للنصر، حيث قال: "النصر كان يريد أن يدفع الشرط الجزائي للأهلي للحصول على خدماتي، وحدثت مشكلة والأمور مر عليها موسمين، والآن أنا في الأهلي، وبقى لي موسم واحد في عقدي".