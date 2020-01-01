خطوة تفصل توتنهام عن خطف ريجيلون من مانشستر يونايتد

نجم ريال مدريد الشاب يقترب من توتنهام رغم اهتمام مانشستر يونايتد

ذكر ذا أتلتيك أن توتنهام بات قاب قوسين أو أدنى من خطف نجم ريال مدريد الشاب سيرخيو ريجيلون خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مانشستر يونايتد قد ارتبط باللاعب ولكن الأمور هدأت قليلًا، لتصب فجأة في صالح توتنهام مع استمرار رغبة ريال مدريد في التخلص من نجمه الدولي الشاب.

وعلى ما يبدو فإن شروط ريال مدريد للاستغناء عن خدمات ظهيره الأيسر الشاب سيرخيو ريجيلون كانت سببًا في تعطيل حسم الصفقة لصالح مانشستر يونايتد.

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وبحسب تقارير من الصحف الإنجليزية، فإن بيل وريجيلون يجتذبان أنظار مانشستر يونايتدتحسبًا للتعاقد معهما في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبالنسبة لريال مدريد، فإنه حسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فإن النادي الملكي لن يقبل بأقل من 30 مليون يورو للاستغناء عن ظهيره الأيسر الشاب هذا الصيف.

ويبدو أن تراجع مانشستر يونايتد جعل ريال مدريد يبرم الاتفاق مع توتنهام، لتعلن ذا أتلتيك عن اقتراب الأمور من الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

في الوقت نفسه فإن ريجيلون يفترض أن يُكلف خزائن توتنهام قرابة 30 مليون يورو وكان يحظى باهتمام من ناديه السابق إشبيلية الذي تعاقد مع أكونيا وأغلق صفحة نجم ريال مدريد تمامًا.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد تعاقد مع دوني فان دي بيك خلال الميركاتو الصيفي الحالي وما زال يكثف محاولاته لضم سانشو، مما جعله ينشغل عن تعزيز مركز الظهير الأيسر.