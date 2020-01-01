نيفيل: صلاح مثل رونالدو وسيصبح الأفضل في العالم

يؤمن أن أنانيته ستكون من أهم أسباب نجاحه

يؤمن جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، بقدرة اللاعب المصري محمد صلاح، على منافسة أفضل اللاعبين في العالم السنوات القادمة.

صلاح افتتح الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي، بتسجيل ثلاثية في شباك ليدز يونايتد، بالمواجهة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4/3.

ومن جانبه قال نيفيل لشبكة "سكاي سبورتس":"أعجبت بصلاح جداً خلال مشاهدته أمام ليدز، لم أتوقع ظهوره بهذا المستوى عندما جاء للفريق من روما".

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وأضاف:"لقد أظهر استمرارية غير مسبوقة خلال عامين أو 3 سنوات، وهناك بعض الاختلافات بينه وزميله ساديو ماني، الذي يحبه الجميع بسبب تعاونه وعدم أنانيته".

وتابع:"صلاح يختلف كثيراً عن زميله السنغالي، هو لا يمرر كثيراً مثل ماني، ولا يحصل على نفس الحب من الجماهير واللاعبين بفريقه بسبب أنانيته في بعض الأحيان".

واستكمل:"ولكن لو نظرت للأمور من بعيد، ستدرك قوته المبهرة في قتل المنافسين على أرض الملعب، الموقف يذكرني بكريستيانو رونالدو وواين روني في قمة تألقهما، لذلك أعتقد أن صلاح سيصبح أفضل من ماني لأنه مثل رونالدو، اللاعب الذي يذهب للمنزل بشكل يومي وهو يريد أن يصبح الأفضل في العالم".

وأما عن مقارنة صلاح بالنجوم الحاليين:"من سيصبح الأفضل في العالم السنوات القادمة؟ كيليان مبابي وربما نيمار الذي يعاني في بعض الأوقات، صلاح ليس بعيداً عنهما أبداً، وهذا ما شاهدته أمام ليدز".

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وقال نيفيل أن ماني سيصبح مثل روني، اللاعب الذي كان يفضل خدمة الفريق ومساعدة الجميع، ولكنه لم يصل إلى ما حققه رونالدو خلال مسيرته.

يذكر أن ثلاثية صلاح رفعت رصيده من الأهداف إلى الرقم 97 في 154 مباراة لعبها مع الفريق منذ وصوله قادماً من روما الإيطالي.